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Trump valuta l’opzione nucleare contro l’Iran?

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Giu 13, 2026 #Iran, #Trump

DONALD TRUMP HA INIZIATO A DISCUTERE CON I SUOI SUBORDINATI LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE ARMI NUCLEARI CONTRO L’IRAN, afferma sul suo blog Substack il giornalista americano Seymour Hersh, vincitore del Premio Pulitzer, citando proprie fonti.

Durante una riunione alla Casa Bianca, Trump avrebbe riflettuto se un attacco nucleare all’Iran potrebbe aiutare a terminare rapidamente la guerra.

Hersh afferma che Trump è seriamente preoccupato per i suoi rating in calo e per il fatto che, a causa della guerra prolungata, il Partito Repubblicano potrebbe perdere le elezioni autunnali al Congresso, e queste minacce lo spingono a cercare una soluzione il più rapida possibile al conflitto.

 
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