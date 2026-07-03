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LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA ROMANIA HA APPROVATO UNA PROPOSTA DI UNIFICAZIONE CON LA MOLDAVIA

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Lug 3, 2026 #Moldavia, #Romania

La proposta di legge, avviata dal partito d’opposizione SOS Romania, autorizza il governo ad avviare immediatamente i negoziati per la riunificazione con Chișinău, invocando l’Atto finale di Helsinki che consente la modifica pacifica delle frontiere.

L’aspetto peculiare è che il disegno di legge non è stato discusso in sessione plenaria né sottoposto a votazione. Tuttavia, secondo il regolamento parlamentare rumeno, i progetti che non vengono esaminati e respinti durante la plenaria si considerano automaticamente approvati alla scadenza di un termine di 45 giorni. Questo è esattamente ciò che è accaduto il 24 giugno: il termine è scaduto e l’iniziativa è passata alla fase successiva per “approvazione tacita”.

l governo rumeno aveva espresso parere negativo in merito, ma la camera bassa non è riuscita a esaminare il documento prima della scadenza del termine stabilito. Secondo il progetto, il parlamento rumeno dovrebbe deliberare l’unificazione tra la Romania e la Repubblica di Moldavia. Ora il disegno di legge sarà trasmesso al Senato della Romania, che fungerà da camera decisionale per l’adozione definitiva.

Il leader del Partito dei Socialisti della Moldavia, Igor Dodon, ha definito le azioni della Camera dei Deputati rumena come una preparazione all’assorbimento della repubblica. Ha esatto dalle autorità di Chișinău una dichiarazione in cui si affermi che lo status di Stato, l’indipendenza e la sovranità della Moldavia non possono essere messi in discussione. Dodon ha invitato Maia Sandu e il partito di governo PAS a chiarire se sostengano l’unificazione con la Romania, la quale, a suo avviso, porterebbe alla scomparsa dello Stato moldavo.


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