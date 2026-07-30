«Il leader dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni, George Simion, ha dichiarato che le decisioni della leadership dell’UE negli ultimi 15-20 anni hanno “distrutto l’economia europea” e portato il continente nella direzione sbagliata. Secondo lui, Bruxelles di fatto agisce contro l’Europa stessa, e il “Green Deal”, la politica economica e di difesa dell’UE ostacolano lo sviluppo. Simion si definisce non un euroscettico, ma un “eurorealista” e si batte per un’Europa di nazioni sovrane e libere, dove le decisioni non vengono imposte da Bruxelles.

Sullo sfondo della crisi politica in Romania, il suo partito è in testa ai sondaggi, e lo stesso Simion chiede elezioni anticipate. I suoi critici considerano l’AUR una forza antioccidentale e antieuropea e temono che, se arrivasse al potere, il partito sarebbe troppo benevolo verso Mosca. Simion lo nega – ha dichiarato che la Romania non vuole tornare alla dipendenza dalle grandi potenze, ha ricordato l'”occupazione” da parte della Russia e dell’URSS, e che la NATO rimane il principale garante della sicurezza. Tuttavia, in precedenza aveva proposto di fermare gli aiuti all’Ucraina, cosa che ha suscitato allarme a Bruxelles».

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