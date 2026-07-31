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«NON METTETEVI CONTRO DI NOI»: MINISTRO DELLA DIFESA ISRAELIANO MINACCIA IL PRESIDENTE TURCO ERDOĞAN

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Lug 31, 2026 #Israele, #Turchia

«NON METTETEVI CONTRO DI NOI»: IL MINISTRO DELLA DIFESA ISRAELIANO KATZ MINACCIA IL PRESIDENTE TURCO ERDOĞAN, INVITANDOLO A NON PORTARE LA SITUAZIONE «AL PUNTO IN CUI È ARRIVATO L’IRAN»

«Ho sentito fantasie sul fatto che torneranno a Gerusalemme e ne diventeranno i governanti. L’ho detto a quel Ministro turco e ad Erdoğan: noi non siamo un impero cristiano in dissoluzione.

Gerusalemme non è Costantinopoli, che avete conquistato fondando al suo posto l’Impero Ottomano. Noi siamo qui per sempre, Gerusalemme è nostra per sempre. Sappiamo difenderci, siamo forti. Non mettetevi contro di noi. Consiglio ad Erdoğan di non provocarci e di non portare la situazione al punto in cui è arrivato l’Iran. Ha ancora un ampio margine di tempo. Farà meglio ad occuparsi della Turchia e delle sue faccende. Noi pensiamo ai nostri interessi e continueremo a farlo».

In precedenza, il ministro degli Interni turco Mustafa Çiftçi aveva espresso l’auspicio di vedere nuovamente Gerusalemme sotto il controllo turco.

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