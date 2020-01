Ancora Fischia il Vento 1milione di grazie

Il 2019 è finito e chiudiamo anche quest’anno superando 1 milione di visitatori.



Numeri incoraggianti per un blog come AFV, che si basa solo sulla buona volontà dei suoi blogger e senza risorse economiche.

Ancora più incoraggianti in considerazione di una partenza difficile, che vedeva nei primi due trimestri un calo di visite preoccupante e un terzo trimestre non eccezionale. Calo che non ha colpito solo AFV ma altri blog alternativi, forse dovuto a una riduzione di visibilità su social e motori di ricerca. Calo che siamo riusciti ad invertire alla fine del terzo trimestre e per tutto il quarto e ciò ha permesso ad AFV di raggiungere il lusinghiero traguardo di 1 milione.

Non sono mancati insulti e attacchi da coloro ai quali non piace la nostra informazione ed il nostro distanziarci dall’informazione omologata dei media mainstream. Orgogliosi continueremo nel nostro piccolo a contribuire alla lotta per un’informazione libera e alternativa.

Ringraziamo tutti i nostri lettori e blogger che contribuiscono a fare vivere AFV