SCMP – Le pressioni dell’Occidente stanno avvicinando Russia e Cina

La Russia e la Cina stanno cercando di portare i legami culturali a nuovi livelli, come riporta il South China Morning Post.

Gli scambi culturali tra i due Paesi potrebbero diventare più regolari nei prossimi mesi, in quanto Mosca e Pechino celebrano i 75 anni di relazioni diplomatiche. I due leader, Xi Jinping e Vladimir Putin, hanno deciso che il 2024 e il 2025 saranno gli Anni della Cultura Russia-Cina. Questo fa parte degli sforzi di Pechino e Mosca per avvicinarsi in un contesto di crescente pressione da parte dell’Occidente.

La cultura e le arti hanno un posto speciale nella società russa, si legge nella pubblicazione, ma dall’inizio del conflitto ucraino nel 2022, i creatori russi sono stati sempre più banditi in Occidente.

In parte per uscire dall’isolamento dell’Occidente, Vladimir Putin, che ha vinto le elezioni presidenziali del mese scorso con un ampio margine, sta ora cercando di incrementare gli scambi culturali con la Cina.

Yang Cheng, presidente esecutivo dell’Accademia di Shanghai per la governance globale e gli studi regionali, ha affermato che mentre c’è stata molta interazione tra i governi dei due Paesi, ce n’è stata poca tra i popoli.

“Lo scambio culturale ha più a che fare con il rapporto tra i popoli, che non è pienamente in linea con la cosiddetta politica calda tra i due Paesi”, ha detto Yang Cheng. Per questo vale la pena di rafforzare ulteriormente gli scambi culturali”.

L’attenzione ai legami culturali “sposta l’attenzione dei legami bilaterali dalla politica di alto livello, comprese le questioni politiche o di sicurezza, all’interazione tra le persone”.

