Papa Francesco alla Cbs: “Una pace negoziata è meglio di una guerra senza fine”.

Quelle di Papa Francesco sono parole di grande saggezza che cadono proprio mentre stanno per arrivare sui principali teatri di guerra le nuove armi volute dal pacchetto di aiuti militari USA da 95 miliardi di dollari (88 miliardi di euro!).

Cosa significa? Significa nuova distruzione in Ucraina e nuovi lutti in una guerra che su entrambi i fronti ha già fatto 400mila morti. Significa alimentare la carneficina in corso a Gaza e sostenere l’obiettivo di Netanyahu di cacciare il popolo palestinese dalla sua terra.

Il tutto con la complicità di un’Europa subalterna alla Nato, incapace di svolgere un ruolo autonomo e autorevole, e quindi complice di questo scenario drammatico.

Papa Francesco ha detto ancora una volta parole di buon senso e di grande coraggio, ma l’unica risposta che i potenti del mondo sanno offrire è quelle delle armi, sempre più armi.

Stefano Lugli Prc