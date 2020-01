PD Lega così differenti?

Fra le prime dichiarazioni del rieletto Bonaccini trova spazio la ‘minaccia’ di non fare sconti al governo se non concede l’autonomia regionale. La stessa dichiarazione avrebbe potuto farla Salvini in caso di vittoria, solo con qualche rutto in più.

Se la destra in Emilia-Romagna è arrivata al 44% è anche perchè il modello politico che propone viene legittimato da chi è al governo. E l’autonomia regionale, con il suo portato di destabilizzazione del paese, è la strada perfetta per rendere ancora più forte la Lega. E in consiglio regionale non ci sarà nessuna voce che presenterà un punto di vista alternativo. Avanti pure.

Stefano Lugli pagina FB