Public Citizen. Negli Stati Uniti più testate nucleari (6,185) che ospedali (6146)

Sono davvero in difficoltà i nostri poveri media che per anni vi hanno fatto il lavaggio del cervello sui “nemici” da odiare, che oggi sono in prima linea con l’Italia nell’emergenza sanitaria, e gli “alleati” da osannare, che non solo non prestano alcun aiuto ma ci ostacolano direttamente. Domandina: qualche giornale ha ripreso la denuncia del sindaco Pd di Taranto in riferimento allo scippo dell’ospedale di campo Nato che dalla sua città invece che in Lombardia è stato portato in Lussemburgo?

Censura chiaramente. Come censura sul fatto che la Russia non ha “invaso” solo l’Italia ma anche gli Stati Uniti, con il paese modello dei nostri media che ha ricevuto aiuti umanitari anche dal “nemico” Cina e che è costretto a requisire come i “pirati” (parola utilizzata da un senatore tedesco) le mascherine cinesi che sarebbero dovuto arrivare in Francia e Germania.

Se oggi in Lombardia la situazione è totalmente fuori controllo e il tasso di mortalità derivato dal Covid-19 è molto superiore a quello dei paesi asiatici non è perché la Cina, il Giappone o Corea del sud hanno mentito sulle cifre, ma perché la sanità in quei paesi è ancora fortemente pubblica e non hanno subito tagli per imposizioni di austerità di Bruxelles, Berlino e Francorte o privatizzazioni per il seguire “il modello Usa” (tanto caro ai leghisti).

A proposito di quest’ultima e a proposito di censure, vi segnaliamo (senza ulteriori commenti perché sono davvero superflui) questa notizia fornita da Public Citizen.

Questo dato che mette in relazione il numero degli ospedali negli Stati Uniti con quelle delle testate nucleari del paese verrà censurata dai media in totale cortocircuito, ma fate in modo che rimanga impressa nella mente di tutti coloro che (liberal-leghisti in testa) hanno distrutto in questi anni il nostro servizio sanitario nazionale seguendo questo “modello” criminale.

US hospitals: 6,146

Nella foto di copertina una struttura sanitaria di fortuna allestita nello Jacob Javits Convention Center a New York

