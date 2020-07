Vari feriti dopo l’avvicinamento di 2 caccia USA ad un aereo passeggeri iraniano che volava sulla Siria

Sharing is caring!



A seguito dell’incidente, il pilota dell’aereo civile ha dovuto cambiare rapidamente altitudine per evitare la collisione, causando ferite ad alcuni passeggeri



Inizialmente si era parlato che un jet da combattimento israeliano si era avvicinato ad un aereo di linea iraniano della compagnia Mahan, nello spazio aereo siriano causando diversi feriti, come aveva riferito inizialmente l’agenzia di stampa IRIB.

Israeli fighter jet flies close to #Iranian #Mahan airlines passenger plane over Damascus, makes it reduce altitude pic.twitter.com/GKc1Wio4l6 — Press TV (@PressTV) July 23, 2020

Successivamente l’agenzia Reuters, citando il pilota dell’aereo civile, ha riferito che 2 jet da guerra USA avevano causato l’incidente.



Sui social media, è stato condiviso un video registrato da una persona a bordo dell’aeromobile interessato, compresi i commenti di un passeggero che aveva del sangue sul viso

Iranian media reporting a Mahan air passenger place was approached by fighter jets over Syria. Pilot lowered altitude, a number of passengers were reportedly injured. pic.twitter.com/fRQ7L1o6yZ — AssedBaig (@AssedBaig) July 23, 2020



Secondo fonti dell’aeroporto di Beirut, l’aereo iraniano è poi atterrato in sicurezza.



Il quotidiano The Times of Israel aveva riferito che un portavoce militare israeliano non aveva voluto rilasciare commenti al momento, ricordando che Israele e Stati Uniti hanno da tempo accusato Mahan Air di trasportare armi per i guerriglieri legati all’Iran in Siria e altrove

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-video_vari_feriti_dopo_lavvicinamento_di_2_caccia_usa_ad_un_aereo_passeggeri_iraniano_che_volava_sulla_siria/82_36386/