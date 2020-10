La salute non è una merce, la sanità non è un’azienda: mobilitazione del 7 novembre

Sharing is caring!

“Cordone sanitario” intorno a Palazzo Città di Lombardia, a Milano, la mattina del 7 novembre 2020 delle Associazioni lombarde aderenti al Coordinamento Nazionale per il diritto alla Salute–Dico 32 : obiettivo della mobilitazione il commissariamento della Sanità Lombarda e l’abrogazione della Legge Regionale 23 dell’11.08.2015 e successive modifiche (“riforma Maroni”), che hanno prodotto una sanità ospedalocentrica e spinto verso la privatizzazione, con drammatiche conseguenze.

Un “cordone sanitario” fatto di persone, si snoderà intorno a Palazzo Città di Lombardia, a Milano, nella mattinata del 7 novembre, organizzato dalle Associazioni lombarde aderenti al CoordinamentoNazionale per il Diritto alla Salute– Dico 32, (67 in totale a livello nazionale), nel rispetto delle norme anticovid e con l’opportuno distanziamento: “Il nostro obiettivo – ha detto Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica, anche a nome delle altre Associazioni – è il Commissariamento della Sanità lombarda e l’abrogazione di norme, come la Legge Regionale 23 del 11.08.2015 e successive modifiche (“riforma Maroni”), che hanno deviato la nostra sanità regionale in una visione ospedalocentricae privatistica, con le drammatiche conseguenze che ben conosciamo! La richiesta di commissariamento era stata già sottoscritta nella scorsa primavera da ben 90.000 lombardi: dopo la manifestazione in PiazzaDuomo del 20 giugno 2020, le iniziative dei “fiocchi neri”, molte altre locali e su temi specifici, le centinaia di denunce di familiari e associazioni, è ora di ‘assaltare il palazzo d’inverno’ della Regione Lombardia”!

Il “cordone sanitario” prevede una serie di “piazze tematiche” dedicate ai diversi aspetti del ManifestoNazionale, sottoscritto da 67 Associazioni, , fondate su tre linee di intervento e di proposta: UNA VISIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA BASATA SULLA PREVENZIONE PRIMARIA; IL SUPERAMENTO DI UNA CONCEZIONE PRIVASTICA DEL SERVIZIO SANITARIO; IL SUPERAMENTO DI UNA VISIONE OSPEDALOCENTRICA DEL SERVIZIO SANITARIO.

E’ il momento di una nuova riforma della sanità – sostengono le Associazioni promotrici – fondatasull’affermazione della salute, dell’ambiente salubre e sulla riduzione delle diseguaglianze, quali diritti costituzionali da attuare da parte degli enti pubblici. Ciò che sta accadendo è la dimostrazione della incapacità dei responsabili della Sanità lombarda di gestire la situazione ancora oggi, nella seconda ondata, prevedibile e preannunciata, ma per la quale non sono state attivate le necessarie misure di adeguamento, prevenzione, controllo: si sta letteralmente correndo verso un nuovo collasso delle strutture sanitarie mentre si chiede ai cittadini di accettare il coprifuoco. I sacrifici individuali e il rispetto delle regole, per impedire la diffusione dell’infezione, da sole non possono bastare, se non si avvia un cambiamento radicale del “sistema” sanitario lombardo.

“Nel nostro Manifesto Nazionale – ha sottolineato Marco Caldiroli – vi sono obiettivi particolarmentesignificativi per la realtà lombarda, oltrechè per il resto del Paese: ‘la salute non è una merce, la sanità nonè un’azienda’, se questo è il nostro principio base, in Lombardia è particolarmente evidente, perchè qui occorre fare i conti con provvedimenti che hanno messo da parte la medicina territoriale e i medici di medicina generale, salvo mandarli in “prima linea”, senza protezioni e strumenti, ad affrontare la primaondata del covid e a farli rimanere soli di fronte alla seconda ondata”! Per questo le associazioni chiedono l’abrogazione, e non la semplice modifica, delle norme“ospedalocentriche”. Si vuole allineare il diritto alla salute a un servizio sanitario fondato sulla prevenzione primaria, oltre che su cure efficaci e appropriate.

Ufficio Stampa Medicina Democratica