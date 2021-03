Amministrative in Bolivia vincono i socialisti del MAS. Morales: vittoria senza precedenti

Il responsabile della campagna elettorale per il Movimento per il Socialismo ed ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha ringraziato ieri, a due ore dalla chiusura dei seggi, la popolazione per aver regalato la vittoria ai candidati socialisti.”Il MAS si è già assicurato al primo turno 5 governatori su 9, tra cui la capitale La Paz. Inoltre, a queste cinque vittorie, se ne aggiungeranno con grande probabilità altre 2 al secondo turno, per darci una vittoria mai avvenuta in passato di 7 stati su 9 e lasciandone solo 2 alla destra: Santa Cruz e Beni.La vittoria ed i voti che abbiamo ottenuto non sono solo merito dei candidati, ma delle politiche sociali del governo socialista e dei programmi economici a favore degli strati più poveri della popolazione. Il MAS rappresenta la speranza della Bolivia.In passato vincevamo le elezioni nazionali ma nelle elezioni locali non ottenevamo lo stesso risultato, questa volta siamo riusciti a vincere non solo nel voto rurale ma anche nel voto delle città ed il popolo ha regalato al nostro compagno presidente Arce 7 governatori che lavoreranno in armonia con i programmi sociali del governo a favore della popolazione. Abbiamo vinto anche nella maggioranza dei 340 comuni con i nostri candidati a sindaco”, ha detto Morales.Alle elezioni si è presentata anche la ex presidente autoproclamata golpista Áñez come candidata nello stato del Beni dove, secondo le proiezioni non è stata eletta ed ha raggiunto il 15,4% arrivando terza tra i candidati di quello stato vinto dalla destra con Alejandro Unzueta.L’altro candidato della destra eletto governatore è Fernando Camacho il leader della ultradestra nel suo feudo di Santa Cruz.Camacho, appartenente ad una ricca famiglia locale, alla testa delle bande parafasciste della Unión Juvenil Cruceñista è stato tra i principali artefici delle violenze e della “caccia al masista” (militante del MAS), durante il colpo di Stato del novembre 2019.

L’intervento completo di Evo Morales nel video:https://www.facebook.com/RadioKawsachunCoca/videos/246117493893267/

Rete Solidarietà Rivoluzione Bolivariana