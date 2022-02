M5S, STELLE CADENTI.

5 stelle cadenti



Francesco Cecchini



Tempi duri per le 5 stelle. Di settimana in settimana M5s perde valore nei sondaggi, ora vale circa il 14%. A questo ritmo sarà impossibile che mantenga i parlamentari che ha ora: 216 dei 630 alla Camera dei Deputati e 92 dei 321 al Senato. Per quanto riguarda i sindaci ne ha già persi diversi, tra cui quelli di Roma e Torino. Il fondo è vicino.

La perdita di consensi è dovuta a molti fallimenti, tradimenti e bugie. Significativo è il proclama di Luigi Di Maio fatto a fine settembre 2018 per aver sconfitto la povertà in Italia. L’ immagine notturna del balcone di palazzo Chigi occupato dai ministri grillini esultanti fece il giro del mondo, suscitando ironia se non derisione. A 4 anni di distanza la povertà non è stata sconfitta. Molte sono state le giravolte, le marcie indietro sull’ ambiente: Tav, Tap, Ilva, Muos, che hanno fatto perdere credibilità a M5s. Ultimamente sono state sospese dal Tribunale di Napoli nell ambito del processo intentato da un gruppo di attivisti del Movimento difesi dall avvocato Lorenzo Borrè, le due delibere con cui, lo scorso agosto, il Movimento 5 Stelle ha modificato il suo statuto ed ha eletto Giuseppe Conte come suo presidente. Ciò a causa della presenza di «gravi vizi nel processo decisionale», ossia lesclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti ed il successivo mancato raggiungimento del quorum. Tale decisione, secondo quanto affermato dall avvocato Lorenzo Borrè, determinerebbe il decadimento della «carica di Conte» nonché lemergere della «incompatibilità di alcune attuali cariche negli organi di garanzia» in base alle «restrizioni previste dal precedente statuto, che è ritornato in vigore».

Ultimo sberlone a M5s è il libro “Lady Rousseau”, edito da Piemme, di Enrica Sabatini, attivista storica del M5S, socia dellAssociazione Rousseau e compagna di vita di Davide Casaleggio. In “Lady Rousseau” si racconta che Luigi Di Maio, grande delusione, Il 5 luglio 2020 in una riunione tra i maggiorenti del M55 Stelle bloccò il voto sul nuovo capo politico per fermare l ascesa di Alessandro Di Battista alla leadership. Dieci eletti M5s al secondo mandato stabilirono di violare la carta fondativa del Movimento perché non era utile ai loro interessi. Inoltre lincontro all hotel Forum del febbraio 2021 fu la fine del M5S, in quanto venne dato mandato a Giuseppe Conte di rifondare il movimento. L importante era mantenere a tutti i costi il potere per più persone possibili. Conte aveva consenso e il consenso poteva trasformarsi in voti e i voti in poltrone.

Sulla situazione è intervenuto Alessandro Di Battista ex deputato che ha lasciato da tempo il Movimento ma in questi giorni è tornato a intervenire sulle vicende interne: Al netto di conquiste purtroppo via via smantellate dal governo dellassembramento (dalla legge anti-corruzione al super-bonus) le ragioni per le quali venne fondato il M5S sembrano essersi perse nei palazzi romani. Il Movimento — ha osservato — nacque per rovesciare la piramide, per garantire licenza di incidere a chi pensava. Non nacque per sostituire un potere con un altro e neppure per barattare posizioni di potere personale in cambio della più bieca restaurazione. Una restaurazione ormai avvenuta.

Beppe Grillo ha affermato. Va tutto bene, mi usano un po’ come condom per la protezione del Movimento” costretto a fare da scudo di protezione in lattice alle esimie teste che hanno spappolato il Movimento 5 stelle. Tra le mille similtudini ha scelto un’ immagine che raffigura il M5s per quello che è.

Beppe Grillo condom per M5s