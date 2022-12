LEGHISTA GIUSEPPE VALDITARA, MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, CONTINUA A SCAMBIARE LA SCUOLA PER LA LEGA

Matteo Salvini e Giuseppe Valditara

Chi è Giuseppe Valditara, il ministro dell’Istruzione e del Merito del governo Meloni. Milanese classe 1961, Giuseppe Valditara nasce il 12 gennaio ed è un politico, giurista e accademico italiano. Consegue la laurea in Giurisprudenza all’Università del capoluogo lombardo e intraprende la carriera accademica. Entra in politica tra le file di Alleanza Nazionale e successivamente aderisce al Popolo della Libertà. Passa quindi a Futuro e Libertà e infine alla Lega. Dal settembre del 2022 è consigliere politico di Matteo Salvini e il 22 ottobre dello stesso anno viene nominato ministro dell’Istruzione e del Merito del governo Meloni.

Da buon leghista conservatore, il ministro dell’Istruzione (e del rivendicato Merito) Giuseppe Valditara balza su uno sciopero generale proclamato da Cgil (e Uil) a ridosso delle festività, il 16 dicembre 2022 e in un’intervista al quotidiano Il Foglio così sproloquia: “Penso sia cambiato qualcosa in profondità, lo sciopero come strumento di lotta politica non tira più. Non funziona più. Si è chiusa, o si sta chiudendo, un’epoca. E’ ora di avviare una stagione di confronto costruttivo, nella logica di quella grande alleanza fra docenti, studenti, famiglie, istituzioni, parti sociali che ho da subito auspicato”.

In una lunga replica, il segretario della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, scrive: “L’intervista del ministro Giuseppe Valditara, nella quale attacca esplicitamente l’egemonia della Cgil sulla scuola dichiarandone la fine, è un condensato di ideologismi corredati da un uso strumentale dei dati, nel chiaro intento di delegittimare tutte le rappresentanze sindacali, con una volontà esplicitamente tesa alla ridefinizione in chiave reazionaria della scuola pubblica. Un vero e proprio delirio ideologico”.

Conclusione. L’attacco di Giuseppe Valditara al sindacato nasconde il fallimento della sua capacità di governo.

Inoltre in un’ocasione Giuseppe Valditara ha dichiarato: “Evviva l’umiliazione”, poi ha fatto marcia indietro, ma in sostanza non ha smentito: “Un termine inadeguato, ma confermo il messaggio”. Non è la sola dichiarazione controversa di Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e Merito.





Il Valditara pensiero sulla scuola, ma la realtà della scuola è altra.