USA – Abuso dei diritti umani contro rifugiati e immigrati: verità e fatti

Il 30 marzo, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicato questo documento sugli abusi dei diritti umani contro rifugiati e immigrati da parte degli Stati Uniti in patria e all’estero. Di seguito la traduzione completa del rapporto.

USA – La detenzione arbitraria in patria e all’estero: verità e fatti

Introduzione

Gli Stati Uniti sono una nazione di immigrati. Sin dai tempi coloniali, gli immigrati da tutto il mondo sono arrivati nel Paese a ondate. Tuttavia, la storia del trattamento degli immigrati da parte degli Stati Uniti è piena di tragedie disumane come discriminazione, esclusione, arresti, detenzioni, espulsioni e una litania di violazioni dei diritti umani. Peggio ancora, negli ultimi anni si è assistito a un disastro umanitario dopo l’altro causati dal governo degli Stati Uniti ai danni dei rifugiati e degli immigrati che si recano nel Paese.

Questo rapporto fornisce un resoconto veritiero dello stato dei fatti degli Stati Uniti sulla questione dei rifugiati e degli immigrati esaminando gli eventi passati e presenti negli Stati Uniti e oltre. Usando fatti e cifre, questo rapporto mette a nudo le bugie e i doppi standard sulla questione dei rifugiati e degli immigrati degli Stati Uniti, un autoproclamato “faro di democrazia”.

I. Violazioni dei diritti degli immigrati negli Stati Uniti

◆ Quando furono fondati gli Stati Uniti, gli americani bianchi, principalmente protestanti anglosassoni, erano molto sospettosi degli immigrati e cercarono di limitarli e assimilarli. Un presidente degli Stati Uniti una volta disse apertamente che non c’è bisogno di incoraggiare l’emigrazione “se non per utili meccanici – e alcune descrizioni particolari di uomini o professioni“. Temendo il caos interno ispirato dalla Rivoluzione francese, nel 1798 il governo degli Stati Uniti formulò leggi come il Naturalization Act, l’Alien Act, l’Alien Enemies Act e il Sedition Act. Questi atti hanno reso più difficile per gli immigrati diventare cittadini statunitensi e hanno dato al presidente il potere di imprigionare e deportare immigrati pericolosi o provenienti da Paesi nemici. Vale la pena notare che l’Alien Enemies Act è ancora in vigore oggi.

◆I neri sono tra i primi immigrati negli Stati Uniti. La loro immigrazione non è stata volontaria, ma forzata. Dopo essere arrivati negli Stati Uniti, hanno subito abusi disumani e non avevano diritti umani di cui parlare. Nel 1619, i primi 20 africani furono venduti come schiavi alla colonia della Virginia. Subito dopo, le colonie approvarono leggi per legittimare gli schiavi neri come “proprietà permanente” i cui figli divennero automaticamente schiavi. L’idea e il sistema del razzismo contro i neri si sono così radicati in America. Per giustificare la schiavitù dei neri, i bianchi stabilirono una gerarchia razziale oppressiva basata sul colore della pelle. La Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti dichiarava che “tutti gli uomini sono creati uguali“. Tuttavia, la prima Costituzione degli Stati Uniti non riconosceva i diritti civili dei neri. Fu introdotta la clausola dei tre quinti, in base alla quale il numero effettivo di schiavi neri sarebbe stato moltiplicato per tre quinti nell’assegnazione dei seggi alla Camera. I danni della schiavitù storica perseguitano ancora oggi i discendenti neri. I loro diritti alla vita, allo sviluppo e alla partecipazione politica non sono effettivamente garantiti.

◆Gli immigrati irlandesi furono gravemente discriminati e alienati nei primi anni degli Stati Uniti. Tra il 1830 e il 1860, i cattolici irlandesi immigrarono in gran numero negli Stati Uniti. Emerse un forte movimento contro gli immigrati irlandesi. Gli immigrati irlandesi sono stati stigmatizzati ed etichettati come pigri, inferiori, violenti e pericolosi. In questo periodo si formarono un gran numero di organizzazioni e partiti politici nativisti ed esclusioni americani. L’American Party, o Know-Nothing Party, ha fatto dell’immigrazione anti-irlandese la sua agenda principale. Nel 1850, il partito ha eletto sette governatori, otto senatori e 104 rappresentanti della Camera. New York e Massachusetts hanno promulgato leggi per deportare e rimpatriare gli immigrati irlandesi. Gli xenofobi sono persino ricorsi alla violenza, attaccando gli immigrati irlandesi e bruciando le loro chiese. Nel 1844 a Filadelfia scoppiarono disordini contro gli immigrati irlandesi, che causarono almeno 20 morti. Gli immigrati irlandesi erano trattati come neri e non furono accettati dai bianchi americani fino al XX secolo. Sono stati vittime di lunga data della discriminazione razziale negli Stati Uniti.

◆Il movimento anti-cinese è tra i più famigerati nella discriminazione e nell’ostracismo degli immigrati nella storia degli Stati Uniti. Dalla metà del XIX secolo, i lavoratori cinesi sono stati trafficati in gran numero dagli americani negli Stati Uniti come coolies. Nel 1880, il numero totale aveva superato i 100.000. I lavoratori cinesi intrapresero il lavoro più arduo nella costruzione della Central Pacific Transcontinental Railroad. Migliaia di persone sono morte. Hanno dato un enorme contributo allo sviluppo degli Stati Uniti con il loro duro lavoro e persino con la loro vita, ma non sono stati trattati con il rispetto e la gentilezza che meritavano a causa del razzismo dilagante negli Stati Uniti. Quando i progetti ferroviari furono completati, gli Stati Uniti iniziarono a voltare le spalle a coloro che li aiutavano. Nel 1875, il Congresso degli Stati Uniti approvò il Page Act, che ostacolava l’ingresso di lavoratori e donne cinesi. Nel 1882, gli Stati Uniti andarono oltre e promulgarono il Chinese Exclusion Act, ponendo fine all’immigrazione dalla Cina e negando la cittadinanza statunitense agli immigrati cinesi residenti. È stata la prima e unica legge negli Stati Uniti a vietare a tutti i membri di uno specifico gruppo etnico di immigrare nel Paese per motivi di razza e nazionalità. Fu solo nel 1943 che fu formalmente abrogato. Per prevenire l’immigrazione cinese, nel 1910 i servizi per la cittadinanza e l’immigrazione degli Stati Uniti istituirono una struttura di detenzione per immigrati sull’Angel Island di San Francisco, che rimase aperta fino al 1940. Nel frattempo, gli immigrati cinesi subirono gravi attacchi violenti. Il 24 ottobre 1871, 19 immigrati cinesi furono uccisi da centinaia di bianchi intorno a Calle de los Negros a Los Angeles. Nel 1877, le case dei residenti cinesi in Calle de los Negros furono bruciate dai bianchi. Nel 1876 e nel 1877 scoppiarono due rivolte in cui razzisti bianchi armati attaccarono Chinatown a San Francisco. Poi, il 2 settembre 1885, i minatori bianchi insorsero nella miniera di Stone Springs nel Wyoming, distruggendo il villaggio residenziale dei lavoratori cinesi e uccidendo almeno 28 immigrati cinesi.

◆Gli immigrati giapponesi sono stati discriminati e ostracizzati negli Stati Uniti. Sebbene il Giappone avesse subito la Restaurazione Meiji e avesse sostenuto “lasciare l’Asia ed entrare in Europa” all’inizio del XX secolo, gli immigrati giapponesi subivano ancora discriminazioni ed esclusione negli Stati Uniti a causa del loro diverso colore della pelle e della loro cultura distintiva. La costa occidentale degli Stati Uniti ha visto un sentimento anti-giapponese particolarmente forte. San Francisco ha adottato una politica per vietare agli scolari giapponesi le scuole pubbliche. Nel 1907, gli Stati Uniti e il Giappone raggiunsero il cosiddetto Gentlemen’s Agreement, il che significa che gli Stati Uniti avrebbero limitato l’ingresso di immigrati giapponesi e il Giappone avrebbe volontariamente vietato l’immigrazione negli Stati Uniti. Nel 1913, il governo dello stato della California ha promulgato la Alien Land Law, vietando agli immigrati asiatici, compresi i giapponesi, di possedere terreni. Nel 1917, il Congresso degli Stati Uniti emanò l’Asiatic Barred Zone Act, che vietava alla maggior parte degli asiatici di immigrare negli Stati Uniti. Dopo l’adozione dell’Immigration Act del 1924, ai giapponesi fu completamente vietata l’immigrazione negli Stati Uniti. Dopo l’attacco a Pearl Harbor nel 1941, 120.000 persone di origine giapponese furono trasferite con la forza dal governo degli Stati Uniti dalla costa occidentale ai campi di internamento nell’entroterra. Hanno dovuto rispondere a “questionari sulla lealtà” per rimuovere completamente il sospetto di essere un nemico straniero. Fu solo nel 1988 che il governo degli Stati Uniti si scusò formalmente.

◆Gli immigrati bianchi dall’Europa orientale e meridionale sono stati fortemente ostracizzati negli Stati Uniti. Gli immigrati provenienti da Paesi come Italia, Polonia, Grecia e Russia costituivano la maggioranza degli immigrati statunitensi all’inizio del XX secolo. Nel 1911, il Congresso degli Stati Uniti pubblicò il rapporto della Commissione Dillingham, sostenendo che gli immigrati dell’Europa orientale e meridionale avevano dato contributi limitati agli Stati Uniti e degradato la razza, la cultura e il sistema americano. Per frenare la loro immigrazione, il rapporto raccomandava di far sostenere agli immigrati test di alfabetizzazione e introduceva un regime di quote basato sulla nazionalità. I razzisti hanno cercato di utilizzare la teoria dell’evoluzione per la loro tesi secondo cui gli immigrati dall’Europa orientale e meridionale appartenevano a una razza inferiore non bianca e avrebbero contaminato la razza dei bianchi anglosassoni negli Stati Uniti. Gli xenofobi hanno lanciato il movimento di americanizzazione per privare gli immigrati dell’Europa orientale e meridionale della loro lingua e cultura, costringendoli a essere completamente americanizzati. Henry Ford, il fondatore della Ford Motor Company, richiedeva ai lavoratori migranti della sua azienda di frequentare la cosiddetta English Melting Pot School. Gruppi di suprematisti bianchi come il Ku Klux Klan hanno reclutato milioni di membri per terrorizzare e attaccare gli immigrati dell’Europa orientale e meridionale in tutto il Paese. La Rivoluzione d’Ottobre del 1917 in Russia scatenò il primo Red Scare negli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti era convinto che i comunisti fossero tra gli immigrati dell’Europa orientale e meridionale e usò questa scusa per arrestarli e deportarli in gran numero.

◆La paura degli immigrati stranieri alla fine ha portato all’adozione di un sistema di quote basato sulla razza. A seguito del Chinese Exclusion Act, il governo degli Stati Uniti ha promulgato una serie di leggi per limitare l’immigrazione, culminate nell’Immigration Act che il Congresso degli Stati Uniti approvò nel 1924. Questa legge stabiliva che il numero annuale di immigrati da ciascun Paese negli Stati Uniti non superare il 2 per cento del numero di popolazione nata all’estero di quella nazionalità come registrato nel censimento del 1890. Poiché gli americani erano principalmente costituiti da immigrati dall’Europa occidentale e settentrionale prima del 1890, la legge ha effettivamente vietato l’immigrazione asiatica e limitato l’immigrazione dall’Europa orientale e meridionale. Le quote per l’immigrazione da diversi Paesi sono state effettivamente assegnate in base al colore della pelle, alla razza e alle credenze religiose. L’obiettivo principale era garantire che la maggioranza degli americani fosse protestante anglosassone. Non è stato fino all’approvazione dell’Immigration and Nationality Act del 1965 che le restrizioni basate sulle origini etniche sono state formalmente abolite e che agli immigrati provenienti da altri Paesi è stato concesso un diritto di ingresso relativamente uguale.

◆Gli immigrati ispanici, in particolare gli immigrati messicani, sono stati tra i più respinti dagli Stati Uniti sin dagli anni ’20. La maggior parte degli immigrati arrestati dalla pattuglia di frontiera degli Stati Uniti sin dalla sua istituzione nel 1924 erano messicani. Nel 1929, gli Stati Uniti resero reato l’ingresso illegale nel tentativo di fermare l’immigrazione messicana. Durante la Grande Depressione, decine di migliaia di messicani furono deportati dagli Stati Uniti. Dopo l’approvazione dell’Immigration and Nationality Act del 1965, il Messico è diventato la principale fonte di immigrazione nel Paese, con arresti e deportazioni di immigrati messicani che spesso rappresentano il 90% del totale. Alla fine degli anni ’70, il numero di immigrati messicani arrestati ogni anno era vicino a 800.000, per poi salire a 1,5 milioni alla fine degli anni ’90. L’afflusso di immigrati messicani ha alimentato ancora una volta una forte xenofobia negli Stati Uniti. Il politologo americano Samuel Huntington sottolinea nel suo libro Who Are We che l’immigrazione messicana e ispanica “potrebbe alla fine trasformare l’America in un Paese di due lingue, due culture e due popoli“. Gli immigrati ispanici sono spesso un bersaglio dei suprematisti bianchi negli Stati Uniti. Nel 2019, arrabbiato per l’”invasione ispanica” in corso in Texas, un uomo suprematista bianco ha guidato per più di mille chilometri fino a El Paso, nel Texas occidentale, e ha ucciso 23 persone in un negozio Walmart. È stato il più grande attacco terroristico interno contro i latini nella storia americana moderna.

◆Dopo gli avvenimenti dell’11 settembre, gli immigrati musulmani sono diventati un obiettivo chiave della sorveglianza e dell’esclusione degli Stati Uniti. Poco dopo l’11 settembre, più di 1.200 persone, per lo più arabi e musulmani, sono state arrestate e detenute dall’FBI e da altre forze dell’ordine. Molti sono stati trattenuti per mesi senza accuse e gli è stato negato l’accesso agli avvocati e alla famiglia. La maggior parte è stata deportata per violazioni minori in materia di immigrazione. Il governo degli Stati Uniti ha richiesto il rilevamento delle impronte digitali e la fotografia di oltre 80.000 maschi adulti provenienti da 25 Paesi musulmani, tra i quali 13.000 migranti sono stati sottoposti a procedura di espulsione e 2.870 sono stati arrestati. Lo USA Patriot Act, emanato dopo l’11 settembre, ha notevolmente ampliato i poteri del governo, consentendo al governo degli Stati Uniti di sorvegliare e deportare arbitrariamente cittadini stranieri sospettati di essere coinvolti nel terrorismo, e i musulmani sono diventati il ​​principale gruppo bersaglio. L’incidente dell’11 settembre ha avuto un forte impatto sulla società americana e ha permesso all’islamofobia di penetrare in profondità nella politica americana. Nel 2017, il governo degli Stati Uniti ha promulgato un divieto per i musulmani, richiedendo che ai cittadini di Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen sia vietato l’ingresso negli Stati Uniti per almeno 90 giorni.

II. Le violazioni dei diritti umani contro i rifugiati e gli immigrati negli Stati Uniti non vedono miglioramenti

◆Nel 21° secolo, le successive amministrazioni statunitensi hanno sempre più limitato l’immigrazione e trattato gli immigrati in modo duro e disumano, con arresti, detenzioni, deportazioni e rimpatri di immigrati su larga scala ogni anno. Il governo degli Stati Uniti ha arrestato 850.000 migranti nel 2019 e più di 1,7 milioni nel 2021, un record dal 1986. Il numero di immigrati detenuti è cresciuto rapidamente. Nell’agosto 2022, la US Customs and Border Protection (CBP) ha arrestato più di 203.000 immigrati clandestini dal Messico. Nell’anno fiscale 2022, oltre 2,3 milioni di rifugiati e immigrati sono stati arrestati al confine tra Stati Uniti e Messico. Un record di oltre 430.000 immigrati sono stati deportati dagli Stati Uniti nel 2013. Il numero ha raggiunto ancora 360.000 nel 2019. Più di 100.000 sono stati rimpatriati ogni anno. Tra arresti, detenzioni, deportazioni e rimpatri su larga scala, i diritti umani degli immigrati sono gravemente violati e si verificano frequentemente disastri umanitari. Nel settembre 2021, più di 15.000 rifugiati di Haiti si sono riuniti nella città di confine del Texas di Del Rio, in attesa di una piccola possibilità di entrare negli Stati Uniti. I rifugiati sono stati brutalizzati dalle forze dell’ordine delle frontiere statunitensi, con pattuglie a cavallo che brandivano fruste, caricando la folla e spingendoli nel fiume. La CNN ha commentato che la scena ricordava i periodi bui della storia americana in cui le pattuglie di schiavi venivano utilizzate per controllare gli schiavi neri. Il 25 ottobre 2021, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha condannato le deportazioni sistematiche e su larga scala da parte degli Stati Uniti di rifugiati e immigrati haitiani senza valutare le loro situazioni individuali come una violazione del diritto internazionale.

◆ La tragedia del camion di migranti mostra quanto sia dilagante il contrabbando e la tratta di esseri umani negli Stati Uniti. Il 27 giugno 2022, alla periferia di San Antonio, in Texas, è stato ritrovato un autoarticolato carico di immigrati clandestini. Il camion proveniva da Laredo, una città di confine del Texas a 150 miglia da dove è stato trovato il veicolo. I trafficanti di esseri umani locali pianificavano di trasportare gli immigrati clandestini su un camion attraverso San Antonio nell’entroterra degli Stati Uniti. Il camion, abbandonato sul ciglio della strada a causa di un guasto meccanico, è stato trovato senza acqua o aria condizionata nel suo vano e con quasi 100 persone stipate. Tra queste, 53 persone sono morte per il caldo soffocante mentre le temperature locali hanno raggiunto il picco di 38 gradi Celsius. È stato il caso di morte di migranti più grave della nazione fino ad oggi. La tratta di esseri umani e il lavoro forzato sono stati diffusi negli Stati Uniti a causa dell’applicazione di leggi da tempo inefficaci e della mancanza di giustizia. Negli ultimi anni si sono verificati migliaia di casi di traffico e tratta di esseri umani ogni anno e il frequente verificarsi di simili tragedie di camion di migranti. Solo nell’anno fiscale 2021, lungo il confine meridionale degli Stati Uniti sono morti 557 immigrati clandestini.

◆ Dopo lo scoppio del COVID-19, il governo degli Stati Uniti ha utilizzato il COVID come scusa per deportazioni su larga scala di immigrati clandestini. Nel 2020, il governo degli Stati Uniti ha invocato il Titolo 42 del Codice degli Stati Uniti per vietare agli immigrati di entrare con il pretesto di arginare la diffusione del COVID. Gli scienziati del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hanno affermato che la pratica manca di una logica di salute pubblica e potrebbe invece aumentare la probabilità di diffusione dell’epidemia. Attraverso questa pratica, il governo degli Stati Uniti ha effettuato oltre 1,8 milioni di deportazioni, espellendo almeno 215.000 genitori e bambini, di cui 16.000 minori non accompagnati. Gli immigrati che per il momento non erano stati espulsi sono stati inviati in strutture di detenzione e hanno continuato a essere sottoposti a trattamenti disumani.

◆ Gli Stati Uniti hanno istituito il più grande sistema di detenzione per immigrati al mondo. Attualmente, ci sono più di 200 strutture di detenzione nei suoi Stati di confine. Per risparmiare sui costi, il governo degli Stati Uniti affida spesso la costruzione e il funzionamento dei campi di detenzione per immigrati a società private, rendendoli de facto prigioni private. Le pessime condizioni nei campi rendono i detenuti altamente suscettibili a malattie fisiche e psicologiche o alla morte. Nel luglio 2019, dopo aver visitato le stazioni di pattugliamento al confine tra Stati Uniti e Messico, la deputata democratica degli Stati Uniti Alexandria Ocasio-Cortez ha affermato di aver assistito al fatto che le donne detenute erano detenute senza acqua potabile e che gli agenti di detenzione avevano detto loro di bere dalla toilette. Ha affermato che le stazioni di pattuglia di frontiera trattano i migranti come animali, costituendo un abuso sistemico. Un totale di 21 persone sono morte nelle strutture di detenzione per immigrati negli Stati Uniti nell’anno fiscale 2020, ha riferito la CNN, più che raddoppiando il bilancio delle vittime nell’anno fiscale 2019 e il numero più alto dal 2005. Fino all’80% degli oltre 1,7 milioni di immigrati detenuti nel Gli Stati Uniti nell’anno fiscale 2021 sono stati detenuti in strutture di detenzione private, tra cui 45.000 bambini. L’El Paso Times ha riferito il 25 giugno 2021 che appaltatori privati avevano esacerbato l’orribile caos nel rifugio statunitense Fort Bliss, dove erano detenuti quasi 5.000 bambini. Nel rifugio, circa 1.500 bambini sono stati imprigionati in un ambiente simile a un recinto per bestiame, il che ha provocato gravi traumi fisici e mentali.

◆ La politica di immigrazione degli Stati Uniti ha causato un grave disastro umanitario agli immigrati. Per impedire agli immigrati clandestini di entrare nel Paese, il governo degli Stati Uniti ha attuato una politica di “tolleranza zero” dall’aprile 2018, separando forzatamente gli immigrati clandestini dai loro figli minorenni e detenendoli in condizioni deplorevoli. I filmati forniti dal CBP (U.S. Customs and Border Protection, ndt) statunitense mostrano alcuni bambini persino tenuti in gabbie con solo coperte sottili sui loro corpi. Il 18 giugno 2018, in una riunione del Consiglio dei diritti umani, Zeid Ra’ad al-Hussein, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha definito la pratica di costringere i genitori a separarsi dai propri figli “abuso sui minori approvato dal governo“. I funzionari delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno anche invitato gli Stati Uniti, l’unico Paese al mondo a non aver ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia, ad aderire alla Convenzione il prima possibile ea rispettare i diritti di tutti i bambini. Centinaia di migliaia di persone nei 50 Stati degli Stati Uniti hanno organizzato manifestazioni sul tema “Families Belong Together” per protestare contro la politica di “tolleranza zero” sull’immigrazione che ha portato alla separazione di almeno 2.300 bambini dalle loro famiglie.

◆Le forze dell’ordine statunitensi non hanno mai smesso di abusare dei bambini migranti. Nel 2019, oltre mille bambini erano ancora separati dai genitori e il 20% di loro aveva meno di cinque anni. Dopo il COVID-19, il governo degli Stati Uniti ha applicato le disposizioni del titolo 42 del codice degli Stati Uniti, che hanno esacerbato il disastro umanitario derivante dalla separazione dei bambini e dei loro genitori. Secondo un rapporto della CNN del 23 aprile 2021, più di 5.000 minori non accompagnati erano in custodia del CBP statunitense e molti sono stati trattenuti più a lungo del limite legale. I registri mostrano che tra i 266.000 bambini migranti tenuti in custodia dal governo negli ultimi anni, più di 25.000 sono stati detenuti per più di 100 giorni, quasi 1.000 per più di un anno e almeno tre per più di cinque anni. Il 26 giugno 2019, il New York Times ha documentato una visita di un gruppo di ispettori composto da avvocati, medici e giornalisti a un centro di detenzione di una stazione di confine a Clint, in Texas. Hanno scoperto che i bambini erano tenuti in condizioni simili a una prigione. Centinaia di bambini sono stati rinchiusi in una cella praticamente senza la supervisione di un adulto. Un membro del gruppo di ispezione ha paragonato le condizioni a “strutture di tortura“. Secondo un rapporto del sito web delle Nazioni Unite dell’8 luglio 2019, l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet è rimasta profondamente scioccata dalle strutture di detenzione statunitensi sovraffollate, dalle pessime condizioni igienico-sanitarie e dalla mancanza di accesso a un’assistenza sanitaria o al cibo adeguati. Ha dichiarato che la detenzione di bambini migranti può costituire un trattamento crudele, inumano o degradante proibito dal diritto internazionale. Secondo un rapporto sul sito web di The Guardian dell’11 ottobre 2021, tra il 2016 e il 2021, gli agenti di frontiera statunitensi si sono occupati di oltre 160 casi di abuso di richiedenti asilo, compresi bambini. Sono state coinvolte le principali forze dell’ordine, in particolare il CBP e la pattuglia di frontiera degli Stati Uniti.

◆Anche se gli immigrati clandestini riescono a sfuggire alla detenzione e all’espulsione, è difficile per loro essere trattati allo stesso modo nella società americana e tendono a diventare vittime di reati. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che gli immigrati clandestini godono del diritto a un’eguale protezione ai sensi del 14° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti. In realtà, però, gli immigrati clandestini spesso subiscono discriminazioni legali e istituzionali e difficilmente godono di diritti e benefici fondamentali. L’Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act del 1996 ha abolito la maggior parte delle forme di assistenza pubblica per gli immigrati clandestini e ha persino vietato ai loro figli nati negli Stati Uniti di ottenere automaticamente la cittadinanza e l’accesso ai benefici pubblici. Molti immigrati clandestini sono caduti vittime della tratta di esseri umani e del lavoro forzato negli Stati Uniti. L’Associated Press ha rivelato il 10 dicembre 2021 che per anni gli immigrati clandestini introdotti clandestinamente negli Stati Uniti sono stati costretti a lavorare duramente nelle fattorie, intimoriti dalle minacce di espulsione e violenza da parte dei sorveglianti mentre vivevano in roulotte sporche e anguste con poco cibo o acqua pulita. I documenti di identità dei braccianti sono stati trattenuti, impedendo loro di partire e cercare aiuto. Il 22 novembre 2021 il sito web del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un atto d’accusa su un caso di tratta di esseri umani. Il documento mostrava che dozzine di lavoratori erano stati importati illegalmente dal Messico e dall’America centrale nelle fattorie dello Stato della Georgia. Intrappolati in detenzione illegale e lavori forzati in condizioni brutali, i lavoratori sono diventati vittime della schiavitù moderna. Sebbene gli fossero stati promessi alti salari per lavorare nelle fattorie, furono invece costretti a scavare cipolle a mani nude e vennero pagati solo 20 centesimi per secchio pieno mentre uomini armati li tenevano sotto controllo. Almeno due di loro sono morti e un’altra è stata violentata ripetutamente.

◆Oggi permane una grave discriminazione nella società americana nei confronti degli immigrati e dei loro discendenti. L’”Asia Hate” è stato particolarmente importante negli ultimi anni. Secondo un sondaggio del 2022 di Stop AAPI Hate, l’organizzazione aveva segnalato 11.467 episodi di odio contro gli asiatici americani e gli abitanti delle isole del Pacifico (AAPI) negli ultimi due anni. Solo il 49% degli AAPI si sentiva al sicuro uscendo e il 65% era preoccupato per la sicurezza dei familiari e degli anziani. Ben il 72% degli AAPI che hanno subito episodi di odio ha definito la discriminazione nei loro confronti la principale fonte di stress, anche prima dei loro problemi di salute durante la pandemia di COVID-19.

III. Molteplici fattori interni alla base del problema radicato dell’immigrazione e dei rifugiati negli Stati Uniti

◆La discriminazione razziale profondamente radicata negli Stati Uniti è una causa importante del problema dell’immigrazione. Il razzismo è incorporato nelle politiche di immigrazione degli Stati Uniti e nel loro atteggiamento nei confronti degli immigrati. Paese fondato con i protestanti anglosassoni come pilastro, gli Stati Uniti continuano a considerare la cultura di questo gruppo di popolazione come il fulcro della propria identità nazionale. Gli immigrati che non sono protestanti anglosassoni sono spesso considerati di razza inferiore. Con l’afflusso di immigrati ispanici e asiatici, gli Stati Uniti sono sempre più diversificati per etnia e cultura. Negli ultimi anni, gli immigrati hanno rappresentato il 40% dell’aumento della popolazione statunitense. Con la popolazione bianca che invecchia rapidamente, ci si aspetta che gli immigrati contribuiscano ancora di più alla crescita della popolazione statunitense. Il cambiamento demografico ha lasciato molti bianchi preoccupati per il proprio status. Pertanto, stanno dando un sostegno più forte alle posizioni politiche conservatrici, indipendentemente dalla loro appartenenza di partito. Un sondaggio ha indicato che il 56% degli elettori americani credeva che gli Stati Uniti rimanessero una società razzista e il 70% degli intervistati neri credeva che più della metà degli americani bianchi credesse nella supremazia bianca.

◆La polarizzazione politica negli Stati Uniti sta aggravando il problema dell’immigrazione. Negli ultimi decenni, la questione dell’immigrazione è diventata più intricata con questioni economiche, razziali e ideologiche, nonché valori culturali. Il Partito Democratico e il Partito Repubblicano hanno continuato ad attaccarsi a vicenda, ed è difficile raggiungere un compromesso. I democratici accusano i repubblicani di abbracciare il nativismo e la supremazia bianca e di incitare la xenofobia e la discriminazione razziale per ottenere voti dalla popolazione bianca. I repubblicani accusano i democratici di accettare gli immigrati per ottenere più voti dalle minoranze etniche e più seggi al Congresso. La divisione di partito ha impedito l’approvazione da parte del Congresso di qualsiasi disegno di legge significativo sulla riforma dell’immigrazione dall’Immigration Reform and Control Act del 1986. Sia i Democratici che i Repubblicani hanno presentato le proprie proposte di riforma sull’immigrazione, ma tutti hanno raggiunto un vicolo cieco molto presto.

◆ Dall’inizio del ciclo elettorale di midterm nel 2022, entrambi i partiti hanno utilizzato la questione dei rifugiati e degli immigrati come leva politica. L’amministrazione ha assecondato gli elettori e ha allentato in una certa misura il controllo dell’immigrazione. Con il riaccendersi del “sogno americano”, gli immigrati clandestini hanno attraversato i confini. Alcuni governatori repubblicani hanno trasportato rifugiati e immigrati clandestini con autobus e aerei noleggiati dai loro Stati verso città blu nel tentativo di mettere in imbarazzo il governo federale. Nel settembre 2022, il governatore repubblicano della Florida ha trasportato 50 rifugiati dal Texas a Martha’s Vineyard, nel Massachusetts. Il governatore repubblicano del Texas ha portato oltre 100 rifugiati e immigrati latinoamericani direttamente alla porta del vicepresidente. A questi immigrati è stato promesso un lavoro ben retribuito prima di essere trasferiti, per poi scoprire che non era ancora disponibile una sistemazione adeguata a destinazione.

◆Politici e media conservatori negli Stati Uniti stanno esaltando la minaccia degli immigrati e alimentando il sentimento anti-immigrazione. Le forze di estrema destra e i media conservatori hanno diffuso una cosiddetta teoria della “grande sostituzione”, sostenendo che i bianchi americani vengono deliberatamente sostituiti da immigrati e minoranze etniche. Questa idea estrema ha portato a molteplici attacchi terroristici contro immigrati e minoranze etniche nel Paese, il peggiore dei quali è la sparatoria in un centro commerciale a El Paso. Dal 2018, i suprematisti bianchi hanno commesso il maggior numero di omicidi tra i gruppi estremisti violenti negli Stati Uniti. Negli ultimi anni, i repubblicani hanno enfatizzato la minaccia degli immigrati nelle campagne elettorali, e attirato l’attenzione dei conservatori sulla questione dell’immigrazione. Hanno implementato molte misure estreme contro l’immigrazione, violando grossolanamente i diritti umani degli immigrati. Da parte sua, l’amministrazione democratica non osa allentare l’espulsione o la detenzione degli immigrati per paura dell’opposizione conservatrice e per ottenere il sostegno degli elettori bianchi, provocando massicci disastri umanitari che continuano negli Stati Uniti. I politici e i media conservatori statunitensi hanno anche descritto gli immigrati come se rubassero posti di lavoro a lavoratori americani poco qualificati, abbassando i salari, spremendo le risorse del welfare e aumentando la spesa del governo locale per l’istruzione, l’assistenza sanitaria e i sussidi. Usano gli immigrati come capro espiatorio per i problemi interni degli Stati Uniti, ma ignorano il loro effetto a lungo termine, generalmente positivo sull’economia degli Stati Uniti, come fornire una grande forza lavoro, occupare posti di lavoro di basso livello che gli americani non accetteranno e mitigare l’impatto dell’invecchiamento della popolazione.

IV. Gli Stati Uniti sono la causa principale della crisi globale dei rifugiati

◆ Gli Stati Uniti seguono politiche egemoniche e militaristiche. Negli oltre 240 anni di storia del Paese, solo 16 anni sono stati senza guerre. L’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter si riferì candidamente agli Stati Uniti come “la nazione più bellicosa nella storia del mondo“. I comportamenti aggressivi del Paese hanno portato a ondate di rifugiati. Dal 2001, le invasioni statunitensi hanno provocato oltre 800.000 morti e 20 milioni di rifugiati in Afghanistan, Iraq, Siria e altri Paesi colpiti. Secondo un progetto della Brown University intitolato “The Costs of War“, le operazioni militari lanciate dagli Stati Uniti in 85 Paesi nel nome della “lotta al terrorismo” dal 2001 sono costate 6,4 trilioni di dollari USA e hanno causato più di 929.000 vittime. Fino a 38 milioni di persone sono state sfollate durante i combattimenti.

◆In Asia, il coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra di Corea ha provocato oltre tre milioni di morti civili e circa tre milioni di rifugiati. Il trauma della guerra persiste ancora oggi. Molte famiglie coreane sono rimaste divise a causa del confronto di lunga data nella penisola. I dati ufficiali della sola Repubblica di Corea indicano che il numero di persone registrate come familiari divisi supera i 132.000. Molti anziani temono che ricongiungersi con le loro famiglie nella Corea del Nord resti un sogno troppo lontano nella loro vita. Negli anni ’70, dopo aver perso la guerra del Vietnam, gli Stati Uniti si ritirarono frettolosamente da Saigon, sfollando innumerevoli rifugiati fuori dal Paese.

◆In Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno lanciato la guerra in Iraq sulla base di prove fabbricate nel 2003, in assenza dell’autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nonostante la forte opposizione della comunità internazionale. Secondo Statista, un database globale, circa 209.000 civili iracheni sono morti durante la guerra e nei violenti conflitti tra il 2003 e il 2021, e circa 9,2 milioni di iracheni sono diventati rifugiati o sono stati costretti a lasciare la loro patria. Gli Stati Uniti sono coinvolti profondamente nella guerra siriana e nel conflitto interno in Libia attraverso molteplici deleghe, provocando conflitti prolungati e rendendo impossibili la soluzione politica e la stabilità sociale. Secondo le statistiche delle Nazioni Unite, l’intervento militare statunitense in Siria ha causato almeno 350.000 morti, 12 milioni di sfollati e 14 milioni con urgente bisogno di assistenza umanitaria. Le Nazioni Unite definiscono il problema dei rifugiati siriani “la più grande crisi umanitaria e di rifugiati del nostro tempo“. Secondo le stime dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), la guerra in Afghanistan, che si protrae da più di due decenni, ha costretto 2,6 milioni di afghani a fuggire dal Paese e ne ha sfollati 3,5 milioni.

◆In Europa, l’intervento degli Stati Uniti nella Repubblica Federale di Jugoslavia negli anni ’90 ha intensificato le tensioni etniche nel Paese. Le guerre in Bosnia ed Erzegovina e in Kosovo hanno provocato quasi 300.000 morti e quasi tre milioni di profughi. Nel marzo 1999, le forze della NATO guidate dagli Stati Uniti hanno palesemente aggirato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per effettuare un bombardamento di 78 giorni sulla Jugoslavia con il pretesto di “scongiurare il disastro umanitario“, causando oltre 2.000 morti civili, oltre 6.000 feriti e circa un milione persone sfollate.

◆Gli interventi militari statunitensi in tutto il mondo hanno innescato una crisi dei rifugiati in Europa. In Europa è opinione diffusa che l’interferenza e le operazioni militari degli Stati Uniti in Paesi come l’Afghanistan, l’Iraq e la Siria abbiano dato origine a ondate di rifugiati, ma è l’Europa, non gli Stati Uniti, che li ha accolti. La maggior parte delle persone colpite è fuggita in Europa sulla scia della crisi dei rifugiati siriani, esacerbando i sentimenti anti-immigrati e i movimenti populisti di destra in Europa. Al contrario, l’amministrazione repubblicana negli Stati Uniti è stata dura nell’accogliere i rifugiati siriani, portando l’ammissione dei rifugiati al minimo negli ultimi 40 anni e vietando categoricamente ai rifugiati di sette Paesi islamici di entrare nel Paese. L’amministrazione democratica ha esortato l’UE ad ammettere alcuni rifugiati afghani, una mossa che ha sconvolto l’UE che temeva che un’altra ondata di rifugiati musulmani potesse nuovamente intensificare i movimenti populisti di destra. Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato senza mezzi termini che l’Europa da sola non sarà in grado di assumersi le conseguenze dell’attuale situazione in Afghanistan.

◆In America Latina, l’intervento di lunga data degli Stati Uniti negli affari interni ha portato all’instabilità e all’arretratezza economica nella regione. Di conseguenza, un gran numero di rifugiati e immigrati è stato costretto a cercare asilo e mezzi di sussistenza negli Stati Uniti. Per controllare il flusso di immigrazione dall’America Latina, gli Stati Uniti hanno espulso e rimpatriato con la forza profughi e immigrati, e hanno fatto rimanere nel Paese di origine coloro che tentavano di partire. La veemente espulsione e rimpatrio degli immigrati latini da parte degli Stati Uniti ha esacerbato l’instabilità, la criminalità violenta e la crisi umanitaria nella regione. “Gli Stati Uniti hanno trascorso decenni a contribuire ai cambi di regime e alla destabilizzazione in America Latina“, ha criticato Alexandria Ocasio-Cortez, membro democratico della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, “non possiamo fare a meno di dare fuoco alla casa di qualcuno e poi incolparli per la fuga“.

◆Gli Stati Uniti e i paesi dell’America Latina sono ai ferri corti su questioni di immigrazione e frontiere. Dopo essere stati espulsi dagli Stati Uniti, i rifugiati e gli immigrati spesso rimangono bloccati in Messico, ponendo una sfida alla capacità del Paese di ospitarli e accoglierli e causando preoccupazioni di pubblica sicurezza per il governo messicano. Mentre gli Stati Uniti continuano a sollecitare il Messico a fare di più per impedire ai suoi rifugiati e immigrati e a quelli di altri Paesi dell’America centrale di venire negli Stati Uniti, il Messico attribuisce l’ondata di rifugiati e immigrati alla politica di immigrazione degli Stati Uniti. Negli ultimi anni, il Triangolo settentrionale dell’America centrale, ovvero Guatemala, El Salvador e Honduras, è diventato la principale fonte di rifugiati e immigrati negli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti ha esercitato pressioni sui governi dei tre Paesi e ha lanciato severi avvertimenti ai potenziali immigrati. La sua posizione dura ha suscitato frustrazione in America centrale e ha innescato reazioni negative a livello nazionale.

◆L’espansione verso est della NATO guidata dagli Stati Uniti è un’importante causa principale della crisi ucraina. Essendo l’iniziatore e il principale motore della crisi, gli Stati Uniti non possono sottrarsi alla propria responsabilità per le sofferenze dei rifugiati ucraini. Dopo l’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, tuttavia, il governo degli Stati Uniti ha suggerito che i rifugiati ucraini dovrebbero rimanere nei Paesi europei o tornare in Ucraina il prima possibile, ed era riluttante ad accoglierli su larga scala. A gennaio 2023, i dati dell’UNHCR indicavano che oltre 7,91 milioni di rifugiati ucraini erano registrati in tutta Europa. Non è stato fino alla fine di luglio 2022 che il governo degli Stati Uniti ha affermato di aver ricevuto 100.000 rifugiati ucraini, un numero notevolmente ridotto rispetto all’Unione Europea, e il vero scopo della mossa degli Stati Uniti era in realtà che gli ucraini americani si riunissero alle loro famiglie.

Conclusione

Una revisione della storia degli Stati Uniti espone il trattamento crudele del Paese nei confronti degli immigrati provenienti da quasi tutto il mondo, comprese persone di origine africana, irlandese, dell’Europa orientale, dell’Europa meridionale, ebraica, asiatica, latina e musulmana. Il governo degli Stati Uniti interferisce negli affari interni di altri Paesi e lancia guerre in tutto il mondo, creando disastri umanitari su larga scala e crisi di immigrazione rifiutandosi di assumersene la responsabilità e scaricando la colpa sugli altri. Gli Stati Uniti devono riflettere seriamente sui loro terribili risultati sulla questione dei rifugiati e degli immigrati e correggere il loro corso, e compiere sforzi reali per migliorare la situazione dei rifugiati e degli immigrati stranieri nel Paese. Dovrebbe fermare tutte le pratiche egemoniche e di bullismo, smettere di creare nuove crisi, smettere di agire come un “tutore dei diritti umani” e smettere di usare i diritti umani come pretesto per diffamare e attaccare gli altri.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog