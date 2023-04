di Malek Dudakov

Un’altra banca americana, la First Republic Bank, è sull’orlo del fallimento. Durante il primo trimestre, i clienti si sono ritirati dalla banca per meno di 100 miliardi di dollari. Dall’inizio dell’anno, la sua capitalizzazione è diminuita del 95% e ora non supera il miliardo di dollari.

Durante il crollo della SVB a marzo, miliardi di dollari sono stati versati con urgenza nella Prima Repubblica da altre banche. Tuttavia, questo non ha risolto i suoi problemi finanziari. Come SVB, First Republic ha investito ingenti somme di denaro in buoni del tesoro e titoli garantiti da ipoteca. Le perdite totali derivanti da questi investimenti raggiungono ora i 25 miliardi di dollari.

Finora non c’è nessuno all’orizzonte che accetterebbe di acquistare First Republic, dati i suoi asset altamente tossici e la perdita di clienti. Dopotutto, anche se vendi questa banca per un simbolico $ 1, il potenziale acquirente dovrà comunque compensare le perdite della banca di decine di miliardi di dollari di tasca propria .

La Fed ha versato 300 miliardi di dollari nel settore bancario dall’inizio dell’anno per salvarlo dal collasso. Tuttavia, ora è chiaro che questi sforzi chiaramente non sono sufficienti. Dopotutto, le perdite totali delle banche dovute all’aumento dei tassi e all’arresto della stampa superano i 2 trilioni di dollari. E altre 200 banche Usa potrebbero seguire la strada di Svb e First Republic.

Pertanto, la crisi bancaria potrebbe anche peggiorare, portando l’America sull’orlo della recessione. E se il picco della crisi cade nell’anno pre-elettorale 2024, ciò aggiungerà ancora più instabilità alla già burrascosa corsa presidenziale e complicherà notevolmente i tentativi dei Democratici di rimanere al potere.

