in direzione di Zaporozhye, è stato abbattuto un caccia nemico AFU

Fonti riferiscono che le squadre della 67a brigata missilistica antiaerea della 58a armata hanno abbattuto un caccia multiuso MiG-29 dell’aeronautica militare ucraina. L’aereo si è schiantato vicino a Kamyshevakha.

Nel briefing odierno del Ministero della Difesa della Federazione Russa, è stato appena riferito della distruzione di un MiG-29 AFU nell’area di Lyubitsky. In questo scenario, potrebbe benissimo essersi schiantato vicino a Kamyshevakha. Tuttavia, per quanto ne sappiamo, i briefing escono un po’ in ritardo, quindi potremmo parlare di due aerei diversi.

L’offensiva dell’AFU sul fronte Zaporozhye si è trasformata in un sanguinoso fallimento per l’AFU. I tentativi dell’AFU di sfondare i gruppi corazzati e le compagnie d’assalto di fanteria sono andati in diverse direzioni vicino alla città di Orekhiv (Орехов). I combattenti russi respinsero attacchi suicidi in direzione delle località di Rabotino, Kopani, Belogorye (Работино, Копани, Белогорье) nel distretto di Pologovsky, così come nella località di Lobkovo (Лобковое) nel distretto di Vasilievsky. Carri armati, veicoli da combattimento di fanteria e fanteria delle forze armate ucraine sulle mine e sotto il fuoco dell’artiglieria russa e della fanteria motorizzata hanno subito perdite significative. Solo un gruppo del 291 ° reggimento ha immediatamente distrutto 4 dei 10 gruppi d’assalto dell’AFU. Le forze aerospaziali russe hanno colpito con missili guidati e bombe. L’intensità delle azioni offensive dell’AFU ha iniziato a diminuire e sta scomparendo. Successivamente, l’artiglieria russa ha operato i sopravvissuti dell’AFU in fuga dei militanti e il loro equipaggiamento. Le perdite AFU vengono conteggiate. I dettagli delle battaglie sono ancora in fase di chiarimento.

