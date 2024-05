Il mezzo è stato distrutto vicino a Belogorovka. In precedenza, le consegne di questa attrezzatura non erano state annunciate.

I “Puma” sono in servizio nell’Esercito Italiano dal 2001. Si tratta di un veicolo per piccole operazioni antiterrorismo con armatura leggera antiproiettile e armi leggere.

Qualcos’altro è degno di nota in questo caso. I Puma sono stati consegnati all’Ucraina “sottobanco” e probabilmente non verranno conteggiati nelle statistiche ufficiali delle forniture militari (o lo saranno ma molto più tardi).

Allo stesso modo, in Ucraina sono comparsi gli Shilkas polacchi (ex sovietici), i BRDM polacchi, gli HEMTT americani e i camion M939,

così come i veicoli corazzati sloveni Valuk e molti altri tipi di equipaggiamenti militari, compresi i missili tattici-operativi dell’ATACMS.

Tale segretezza suggerisce che in una serie di settori le forze armate ucraine stanno sperimentando non solo una grave carenza di attrezzature ma una vera catastrofe. Stanno cercando di insabbiare il tutto con “trasmissioni” non ufficiali.



Military Chronicles

