In occasione del 9 Maggio, GIORNATA DELLA VITTORIA contro il nazismo, il film russo sottotitolato in italiano “Il Testimone” sarà disponibile in streaming, ma solo per pochi giorni, su Donbass Italia.

VIDEO SOTTOTITOLATO IN ITALIANO

Collegatevi al sito www.donbassitalia.it

Vincenzo Lorusso

https://t.me/donbassitalia