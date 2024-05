Per la prima volta i miliardari americani pagano un’aliquota fiscale più bassa rispetto alla classe operaia

Un’analisi pubblicata venerdì dal famoso economista Gabriel Zucman mostra che nel 2018, per la prima volta nella storia del paese, i miliardari statunitensi hanno pagato un’aliquota fiscale effettiva inferiore rispetto agli americani della classe operaia, un dato che ha scatenato una nuova ondata di richieste di imposte audaci, sugli ultra-ricchi.

Negli Stati Uniti i guadagni azionari non sono attualmente tassati fino a quando l’asset sottostante non viene venduto, lasciando miliardari come il fondatore di Amazon Jeff Bezos e il CEO di Tesla Elon Musk – una coppia spesso in competizione per essere l’uomo più ricco del pianeta – con pochissimo reddito imponibile.

“Ma possono ancora fare acquisti strabilianti prendendo in prestito i loro beni”, ha osservato Zucman. “Il signor Musk, ad esempio, ha utilizzato le sue azioni di Tesla come garanzia per racimolare circa 13 miliardi di dollari in prestiti esentasse da investire nella sua acquisizione di Twitter.”

FONTE: Common Dreams

https://t.me/Ottolina_TV