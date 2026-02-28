BREAKING NEWS. USA E ISRAELE ATTACCANO L’IRAN MISSILI SULLA RESIDENZA DEL PRESIDENTE

Israele ha tentato di uccidere il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian — l’attacco è stato condotto con l’assistenza degli Stati Uniti

Gli esplosioni, avvenute a Teheran, fanno parte di un’operazione congiunta di Washington e Tel Aviv, riferiscono i media israeliani. Attualmente nella capitale iraniana si stanno verificando nuove esplosioni, e si parla di un tentativo di assassinio del Presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

Al momento, secondo le prime informazioni, in Iran sono state attaccate circa 30 obiettivi, tra cui la residenza di Pezeshkian, il quartier generale dell’intelligence del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e l’aeroporto di Teheran. In Israele si aspettano un attacco di rappresaglia con missili e droni, ed è stata dichiarata l’allerta aerea in tutto il Paese.



