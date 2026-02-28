AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

BREAKING NEWS. USA E ISRAELE ATTACCANO L’IRAN MISSILI SULLA RESIDENZA DEL PRESIDENTE

DiAFV from TELEGRAM

Feb 28, 2026 #Iran, #Israele, #USA

Israele ha tentato di uccidere il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian — l’attacco è stato condotto con l’assistenza degli Stati Uniti

Gli esplosioni, avvenute a Teheran, fanno parte di un’operazione congiunta di Washington e Tel Aviv, riferiscono i media israeliani. Attualmente nella capitale iraniana si stanno verificando nuove esplosioni, e si parla di un tentativo di assassinio del Presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

Al momento, secondo le prime informazioni, in Iran sono state attaccate circa 30 obiettivi, tra cui la residenza di Pezeshkian, il quartier generale dell’intelligence del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e l’aeroporto di Teheran. In Israele si aspettano un attacco di rappresaglia con missili e droni, ed è stata dichiarata l’allerta aerea in tutto il Paese.


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

BREAKING NEWS. IRAN RISPONDE COLPENDO BASI USA IN MEDIO ORIENTE

Feb 28, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Xi Jinping incontra Merz e presenta tre proposte per l’ulteriore sviluppo delle relazioni Cina-Germania

Feb 28, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

IL PROLUNGAMENTO DEL CONFLITTO È UN TENTATIVO DI ZELENSKY DI RESTARE AL POTERE

Feb 28, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

BREAKING NEWS. IRAN RISPONDE COLPENDO BASI USA IN MEDIO ORIENTE

Febbraio 28, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

BREAKING NEWS. USA E ISRAELE ATTACCANO L’IRAN MISSILI SULLA RESIDENZA DEL PRESIDENTE

Febbraio 28, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Xi Jinping incontra Merz e presenta tre proposte per l’ulteriore sviluppo delle relazioni Cina-Germania

Febbraio 28, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

IL PROLUNGAMENTO DEL CONFLITTO È UN TENTATIVO DI ZELENSKY DI RESTARE AL POTERE

Febbraio 28, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: