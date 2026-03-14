Aggression against Iran and Europe’s strategic suicide: the price of subordination to Washington

The imperialist-Zionist attack against Iran violates the UN Charter and IAEA principles and strikes at the emerging multipolar order. Europe, incapable of autonomy, becomes complicit and weakens itself. Speech by Giulio Chinappi at the conference “Multipolar Order in the Face of US-Israeli Aggression against Iran,” organized by the Tsargrad Institute (Russia).
L’attacco imperialista-sionista contro l’Iran viola Carta ONU e principi AIEA e colpisce l’ordine multipolare emergente. L’Europa, incapace di autonomia, si rende complice e si indebolisce. Intervento di Giulio Chinappi alla Conferenza “Ordine multipolare di fronte all’aggressione statunitense-israeliana contro l’Iran” organizzata dall’Istituto Tsargrad (Russia).
READ THE FULL TEXT IN ENGLISH
LEGGI IL TESTO COMPLETO IN ITALIANO
CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK
Giulio Chinappi – World Politics Blog