Ray Von: OpenPie, IA privata e sovranità dei dati contro il modello Palantir

In questa intervista, Ray Von, fondatore e CEO di OpenPie, analizza IA privata, sovranità dei dati e autonomia tecnologica, presentando OpenPie come possibile alternativa al modello Palantir nella nuova competizione globale sulle infrastrutture dell’intelligenza artificiale.

Il professor Feng Lei, conosciuto anche come Ray Von, è una delle figure più interessanti dell’emergente ecosistema cinese dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture dei dati. In qualità di fondatore, presidente e CEO di OpenPie, ha sviluppato un progetto incentrato sul data computing, sull’IA privata, sugli spazi di dati affidabili e sull’integrazione tra dati aziendali e grandi modelli di intelligenza artificiale. La sua carriera ha attraversato alcune delle principali trasformazioni tecnologiche degli ultimi due decenni, dal cloud computing e dai sistemi di database fino all’attuale dibattito sull’intelligenza artificiale, sulla sovranità dei dati e sull’IA agentica.

Professor Ray, la ringrazio molto per essere con noi.

È un piacere.

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale si è spinta sempre più oltre la sfera dei modelli linguistici e delle applicazioni di consumo.

La vera questione strategica, oggi, riguarda l’infrastruttura che collega dati, modelli, sistemi decisionali e operazioni nel mondo reale. In Occidente, Palantir è diventata uno dei simboli più visibili di questo passaggio: un’azienda che si presenta come un sistema operativo per istituzioni, imprese e governi, ma anche una società profondamente associata a difesa, intelligence, sicurezza e potere geopolitico. OpenPie, dall’altra parte, sembra operare in uno spazio strategico simile, ma con un vocabolario molto diverso e forse con una filosofia differente.

Il suo lavoro pone l’accento sul data computing, sull’IA privata, sugli spazi di dati affidabili, sull’integrazione tra dati e modelli, e sulla questione della sovranità dei dati. Questo solleva un tema importante: OpenPie deve essere considerata semplicemente come una controparte cinese di Palantir, oppure rappresenta un paradigma realmente alternativo per l’era dell’intelligenza artificiale?

A mio avviso, abbiamo una filosofia molto diversa da quella di Palantir. Naturalmente, alcune tecnologie e alcune visioni sono condivise, ma alla base la filosofia è molto diversa. Da un punto di vista tecnico, ci rendiamo conto che una grande rete di modelli ha già letto tutti i dati pubblicamente disponibili.

Dunque tutte le imprese, sia le grandi aziende sia le piccole e medie imprese, oggi comprendono che i loro dati sono il loro asset unico. Per questo, invece di inviare i dati al cloud pubblico, con il rischio di rimanerne vincolati, preferiscono installare il grande modello linguistico on-premise. Noi abbiamo quindi inventato una tecnologia che consente loro di combinare autonomamente i propri dati privati con grandi modelli linguistici open source, in modo da poter costruire la propria IA agentica, capace di rispondere alle specifiche esigenze del loro business. Con questa tecnologia, OpenPie fa ampio affidamento sui grandi modelli linguistici open source, e per questo abbiamo reso questa tecnologia disponibile non soltanto ai governi e alle aziende Fortune 500, ma anche alle piccole e medie imprese, così come a quelle nuove realtà che vengono chiamate “one-person companies”, imprese individuali o piccole aziende.

Quindi, dal punto di vista di OpenPie, vogliamo democratizzare questa tecnologia e vogliamo assicurarci che i vostri dati restino sotto la vostra sovranità. In generale, vogliamo rendere l’IA accessibile a tutti.

Lei considera OpenPie parte di uno sforzo più ampio per costruire l’autonomia tecnologica della Cina, soprattutto in un contesto globale ancora dominato dalle piattaforme statunitensi di cloud, software e intelligenza artificiale?

Vorrei condividere qualcosa della mia precedente esperienza imprenditoriale negli Stati Uniti. Ho lavorato con l’ex responsabile del sistema operativo Windows. Abbiamo creato un’azienda chiamata Pivotal.

Lavoravamo su una piattaforma dati cloud-native. L’idea complessiva era accumulare molti dati, ma principalmente sul cloud pubblico. In Cina, invece, esiste una visione molto diversa.

In sostanza, in Cina non piace l’idea di caricare i dati sul cloud. Per questo l’ambiente imprenditoriale cinese, e anche i casi d’uso, sono piuttosto diversi da quelli statunitensi. Quindi, in realtà, vedo OpenPie come un progetto che nasce dal contesto imprenditoriale cinese e dai requisiti degli utenti cinesi.

Riteniamo che questi requisiti degli utenti siano condivisi anche da altre regioni, come l’Europa. Ho visto che l’Europa ha regolamenti molto severi sull’uso dei dati. Anche solo pubblicare dei dati è una questione delicata, senza parlare dei dati aziendali.

Perciò ritengo che, persino negli Stati Uniti, nel lungo periodo la sovranità dei dati diventerà una preoccupazione per le imprese. Siamo venuti in Cina, fondamentalmente, perché abbiamo visto che i requisiti delle imprese cinesi sono un po’ diversi. Forse questi requisiti rappresentano il futuro di tutte le imprese.

Per questo penso che per me sia stata una scelta migliore iniziare dalla Cina. Ma la nostra visione è quella di diventare un’azienda globale. Non diciamo mai di aver personalizzato la tecnologia solo per la Cina.

Vediamo che i requisiti della Cina possono essere, in qualche modo, rappresentativi del futuro. Per questo vogliamo partire dai requisiti del futuro, non da quelli del presente.

L’espressione “sovranità dei dati” è oggi ampiamente utilizzata, ma spesso in modo vago. Che cosa significa concretamente per lei la sovranità dei dati?

Penso che i vostri dati debbano appartenere a voi, non a qualcun altro. Sembra molto semplice. Le faccio un esempio di situazione in cui i vostri dati non appartengono a voi.

Oggi, sulle piattaforme mobili, io sono appena arrivato qui con Didi. Didi possiede quei dati? Certamente sì.

Li userà per i propri scopi? Probabilmente sì. O forse no, non lo so, ma io ho questa preoccupazione.

In futuro, io immagino che quella registrazione dovrebbe essere archiviata in una mia sandbox. Anche se fosse nel cloud, dovrebbe comunque essere cifrato all’interno di una mia sandbox. E se qualcun altro volesse modificare i dati, o modificare il modello utilizzando quei dati, dovrebbe inviarmi una richiesta, chiedere la mia approvazione, oppure dovrebbe pagare per l’uso di quella richiesta.

Anche se io approvo, dovrebbero pagare per questo. Questa è l’idea complessiva, una sorta di trusted data space o international data space, che ha sede in Germania. Abbiamo una visione simile: i vostri dati appartengono a voi, sono autorizzati da voi, e se qualcuno vuole usarli, voi avete il diritto di essere pagati per questo.

Questa è l’idea generale della sovranità dei dati. Oggi, i grandi modelli linguistici hanno praticamente letto tutto. E se, come piccole imprese o utenti personali, non abbiamo i nostri dati, non avremo nulla da dire nel futuro dell’IA generale, dell’IA agentica, fondamentalmente.

Non è questo il futuro che vorremmo avere. È un futuro molto diverso. Ma con la sovranità dei dati, abbiamo qualcosa da dire nel futuro dell’era dell’IA agentica.

Molti governi e molte imprese temono che l’uso di piattaforme cloud straniere o di sistemi di intelligenza artificiale stranieri possa esporre dati sensibili a pressioni politiche, legali o di intelligence esterne. In che modo OpenPie affronta questa preoccupazione?

Ogni Paese ha regolamenti diversi sull’uso dei dati. Ma dal punto di vista tecnologico, la tecnologia stessa è installata on-premise. È come quando installate il vostro database Oracle per gestire i vostri dati.

Questo problema è stato affrontato molti decenni fa. Le aziende installano database Oracle in Europa, in Giappone, in Cina. Finché la tecnologia è conforme alle normative, fondamentalmente i dati restano comunque di vostra proprietà.

La tecnologia deve semplicemente superare tutte le procedure di conformità normativa. Quindi non si tratta di qualcosa di nuovo. OpenPie farà in modo che la nostra tecnologia sia conforme a tutti i requisiti.

In Cina e in Europa. In Cina abbiamo presentato la richiesta per l’autorizzazione di conformità. Inoltre, se andremo in Europa, lavoreremo con le normative europee per assicurarci di essere conformi ai regolamenti.

Ma questo non è un problema più difficile rispetto alla questione della sovranità dei dati. È un problema relativamente maturo, più semplice. Fondamentalmente, riguarda la regolamentazione tecnologica.

Naturalmente, se necessario possiamo presentare tutto il codice sorgente. Ma non diciamo che renderemo open source tutte le tecnologie. Possiamo però presentare il codice sorgente alle nostre grandi imprese clienti, se esse lo consentono e lo richiedono.

Parliamo dunque dell’Europa. Per un Paese europeo, scegliere un fornitore di infrastruttura per l’intelligenza artificiale può anche significare entrare in un rapporto di dipendenza tecnologica, di solito con gli Stati Uniti. Come può OpenPie convincere i partner internazionali che offre sovranità, e non una nuova forma di dipendenza?

Esatto. Come dicevo, OpenPie ha un atteggiamento molto più aperto. Possiamo presentare il codice sorgente alle autorità di regolamentazione o alle imprese, con un accordo di riservatezza, se esse lo consentono.

Ma, come ho detto prima, la filosofia è molto diversa. OpenPie vuole democratizzare questa tecnologia, e OpenPie è stata creata per risolvere il problema della sovranità dei dati. Quindi, per esempio, installeremo molti grandi modelli linguistici open source per le imprese.

Inoltre, proprio perché vogliamo democratizzare, desideriamo condividere il successo con i clienti. Penso quindi che anche dal punto di vista delle licenze saremo molto più accessibili. E, da ultimo ma non meno importante, penso che sia sempre meglio avere un’alternativa.

Se si vuole garantire la sicurezza dei fornitori, bisogna avere fornitori diversi. In passato, ho lavorato con sistemi mobili o con grandi produttori di telefoni cellulari come Samsung. Avevano tutti piattaforme diverse, come Philips, e anche un po’ di Nokia.

Avevano dunque piattaforme diverse per assicurarsi di essere sicuri dal punto di vista dei fornitori.

Gli Stati Uniti hanno a lungo dominato l’infrastruttura digitale globale attraverso piattaforme cloud, sistemi operativi, software aziendali e ora servizi di intelligenza artificiale. Ritiene che l’era dell’intelligenza artificiale intensificherà questo squilibrio, oppure potrà aprire la porta a un ordine tecnologico più multipolare?

Credo che aprirà la porta a un maggior numero di attori in questo campo. Anche negli Stati Uniti, penso che oggi ci siano più aziende che forniscono tecnologie e servizi simili a Palantir. E la Cina sicuramente offre un’alternativa molto diversa.

Per esempio, nell’era del cloud, gli Stati Uniti hanno AWS e Google, mentre la Cina ha Alibaba Cloud e Tencent Cloud. Se guardiamo ai grandi modelli linguistici, gli Stati Uniti hanno, tra gli altri, Gemini. In termini di open source, però, in realtà gli Stati Uniti non ne hanno molti.

È interessante: non hanno molti modelli open source. All’inizio c’era Llama di Meta, ma ora sembra che non stiano più sostenendo davvero l’open sourcing di questo grande modello linguistico. La Cina, invece, ha più grandi modelli linguistici open source, come DeepSeek, e abbiamo anche nuovi modelli open source come Kimi.

Penso quindi che la Cina abbia una visione molto interessante. Oggi la Cina è diventata più open source degli Stati Uniti. E naturalmente, è il motivo per cui OpenPie si chiama OpenPie, non ClosedPie.

Siamo molto aperti. Vogliamo assicurarci di avere un atteggiamento molto aperto. Siamo qui con un atteggiamento molto umile.

Offriamo un’alternativa. Siamo molto più disponibili ad adattarci alle vostre esigenze. Vogliamo essere certi di rispondere alle vostre preoccupazioni sulla sovranità dei dati.

Quindi siamo qui, fondamentalmente, per offrirvi un’alternativa con un atteggiamento molto più umile.

Parlando in termini un po’ più pratici, in che modo OpenPie consente a un’impresa di usare l’intelligenza artificiale mantenendo il controllo sui propri dati?

Fondamentalmente, il nucleo della piattaforma resta un nucleo cloud-native. Quindi tutto il calcolo è separato dall’archiviazione dei dati. Voi archiviate i vostri dati e tutti i dati sono cifrati.

Così non avete preoccupazioni per eventuali fughe di dati mentre questi vengono elaborati. Tutti i calcoli avvengono in memoria e anche attraverso una tecnologia che potremmo chiamare cifratura, anche se è diversa dalla cifratura tradizionale. Include una sorta di hashing degli indirizzi di memoria, che assicura che tutti i dati siano in memoria e che, anche se venissero copiati, non potrebbero essere compresi.

Quindi, una volta concluso il calcolo, si preleva soltanto il risultato. Tutti i dati restano archiviati dove si trovavano. Questo è il nucleo dell’invenzione dell’azienda.

Abbiamo brevettato questa tecnologia.

Lei ha già detto che OpenPie non vuole restare limitata alla Cina, ma intende aprirsi a partner internazionali. Quali saranno i settori più importanti per OpenPie nei prossimi cinque anni?

Siamo partiti dalla Cina. Uno dei settori chiave di competenza della Cina è la manifattura. La Cina è un attore molto importante nel settore manifatturiero.

OpenPie è nata in Cina proprio per rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese manifatturiere. Naturalmente, quando ci espanderemo a livello globale, vorremo continuare ad aiutare altre imprese manifatturiere. Per esempio, nel Sud-Est asiatico.

Tradizionalmente, inoltre, io personalmente ho rapporti con molte aziende finanziarie, e ci piacerebbe lavorare con il settore finanziario. Per esempio, a Hong Kong ci sono molte banche. Non si tratta solo di banche cinesi, ma di banche internazionali.

E il mercato finanziario di Hong Kong è probabilmente diventato il secondo mercato più dinamico del pianeta, dopo la Borsa di New York. Quindi ci piacerebbe essere presenti lì per rispondere alle esigenze finanziarie legate all’IA agentica. Nel settore finanziario, normalmente, esistono regolamenti molto severi sulla privacy dei dati e sulla sovranità dei dati.

Credo che la tecnologia aperta sia molto adatta a quel contesto.

Che tipo di partner state cercando a livello internazionale? Governi, università, gruppi industriali, fornitori cloud, istituti di ricerca o aziende tecnologiche locali?

Io inizierei dalle università, per uno scambio di tipo accademico, perché OpenPie è ancora una startup. Abbiamo molte società controllate create fuori dalla Cina. Per questo vorremmo collaborare con le università.

Sto lavorando con questa iniziativa della Belt and Road Local Cooperation, la BRLC, ed è anche per questo che siamo entrati in contatto tramite la BRLC. Vogliamo assicurarci che tutte le città BRLC abbiano università con cui collaborare. OpenPie avrà un programma di boot camp che formerà professori e ricercatori all’uso della piattaforma.

Essi potranno accedere al codice sorgente, se lo desiderano. Poi potranno riportare metodologie e tecnologie nei loro Paesi, aiutandoci a espanderci. Questo è il piano iniziale.

Naturalmente, se vorranno lavorare con partner manifatturieri locali o con partner finanziari locali, potremo condividere con loro i nostri casi di studio e le nostre storie di successo, così da permettere loro di avviarsi molto rapidamente. Nel lungo periodo, sicuramente OpenPie creerà uffici fuori dalla Cina, ma questo è ancora un processo in corso.

E, nello specifico, per quanto riguarda l’Europa, avete già partner europei? E pensa che l’Europa possa imparare qualcosa dalla vostra esperienza con OpenPie e, più in generale, dalla Cina?

Penso che l’Europa stia certamente dialogando con la Cina. Per esempio, credo che la BRLC abbia un programma che porta in Cina i Paesi europei, ma non solo europei, anche Paesi del Medio Oriente, per visitare il Paese e usare la piattaforma di e-commerce e IA di Alibaba. Ora però la situazione è diversa.

Si tratta di IA, di IA agentica. E noi vogliamo farne parte. Offriremo più tecnologie e servizi educativi in questo ambito.

E naturalmente, nel lungo periodo, costruiremo programmi con società controllate locali, in modo che tutti quei visitatori, studenti e professori provenienti dai Paesi BRLC possano avere accesso alla piattaforma. E naturalmente potranno accedere immediatamente a tutte le tecnologie aperte, ai servizi educativi, alle tecnologie e ad altri programmi di partnership per costruire uffici nei loro Paesi d’origine.

Professor Ray, questa conversazione mostra che il futuro dell’intelligenza artificiale non può essere ridotto alla corsa verso modelli più grandi o algoritmi più veloci. La questione decisiva è chi controlla i dati, dove i dati vengono elaborati, quale infrastruttura li collega ai sistemi di intelligenza artificiale e in quali condizioni politiche, giuridiche ed etiche questi sistemi operano. Vorrei concludere con un’ultima domanda.

Secondo lei, che cosa bisogna fare per garantire che l’intelligenza artificiale serva lo sviluppo umano e l’autonomia istituzionale, invece di diventare una nuova architettura di controllo?

Sì, ci sono due futuri davanti a noi. Uno è quello in cui l’intelligenza artificiale porta benefici a tutti. Viviamo in una società molto prospera, in cui ciascuno può perseguire i propri interessi.

E questo sarebbe un futuro molto positivo. L’altro futuro è quello in cui un piccolo gruppo possiede sostanzialmente tutto: le piattaforme, i dati, le tecnologie. E allora saremo alla mercé dell’IA.

Questo non è il futuro che immaginiamo. Penso quindi che dobbiamo essere molto attenti, perché oggi l’IA è capace di auto-migliorarsi. In questo momento ci troviamo davanti a un punto di divergenza.

Voglio quindi assicurarmi che la maggior parte del nostro lavoro sia per tutti.

La ringrazio molto.

Grazie a lei.

Giulio Chinappi – World Politics Blog