Cuba apre al privato, Socialismo e sovranità non sono in discussione

Cuba ha approvato 176 misure economiche: più autonomia alle imprese statali, più spazio al settore privato, apertura agli investimenti esteri e nuovi strumenti per gestire valuta e commercio.

Una riforma profonda che per alcuni segna un arretramento del socialismo, mentre L’Avana la presenta come un modo per produrre di più, attrarre risorse e difendere la sovranità nonostante il blocco statunitense.

Ne abbiamo parlato con Carlos Javier Gutiérrez Monteaguado, primo segretario incaricato della stampa e della cultura presso l’Ambasciata di Cuba in Italia.

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