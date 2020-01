IN KERALA UNA CATENA UMANA 7 MILIONI DI PERSONE CONTRO LA MODIFICA DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA.

Catena umana di 7 milioni di persone.



Una catena umana lunga 620 km da nord a sud del Kerala è stata organizzata, il giorno della Repubblica, 26 gennaio, dal CPI (M), Partito Comunista d’India (Marxista), leader del Fronte Democratico di Sinistra, per protestare contro l’incostituzionale Legge sulla modifica della cittadinanza (CAA). Persone di ogni estrazione sociale, compresi gli sposi novelli, hanno partecipato alla catena umana. Gli organizzatori hanno informato, che circa 6 o 7 milioni di persone hanno partecipato alla catena umana. Il Primo Ministro Pinarayi Vijayan e il leader del CPI (M) Kanam Rajendran si sono uniti alla protesta nella capitale Thiruvananthapuram. Il preambolo della Costituzione è stato letto da centinaia di migliaia di manifestanti che si sono uniti nella catena umana. Molte personalità di spicco tra cui politici, attivisti culturali, leader religiosi e artisti hanno partecipato alla catena umana. Anche la partecipazione di centinaia di coppie appena sposate alla catena umana è motivo di attrazione. È stato prestato giuramento di proteggere la Costituzione dai tentativi del governo centrale di distruggerla. Le persone hanno formato una catena umana di 620 km da Kasargod nel nord del Kerala a Thiruvananthapuram nel sud il giorno della Repubblica per protestare contro la legge sulla modifica della cittadinanza . Organizzata dal Fronte Democratico di Sinistra al potere in Kerala, la protesta ha visto centinaia di migliaia di persone, incluso il Primo Ministro Pinarayi Vijayan, schierarsi lungo le strade dello stato. Numerosi sposi sono stati anche visti partecipare alla protesta, ritenuta fino ad ora una delle più grandi contro la Legge sulla modifica della cittadinanza. Questa mattina, la Costituzione dell’India è stata letta in diverse moschee e chiese dello stato, che ha visto anche l’innazamento della bandiera nazionale e preghiere offerte alla nazione. Lo scorso anno la Sinistra e il Congresso leader del Fronte democratico unito, sebbene i principali oppositori politici, hanno organizzato una protesta congiunta contro la legge. Lo stato ha già dichiarato che non implementerà il Registro Nazionale della Popolazione. Mi congratulo con tutte le persone che hanno aderito a questa catena umana. Non è tempo per noi di fermarci o riposare. Dobbiamo continuare a resistere a tutti i tentativi di cambiare la nostra costituzione ha affermato il Primo Ministro del Kerala Pinarayi Vijayan. L’ultima volta che LDF, Left Democratic Front, ha organizzato una catena umana simile è stato il 29 dicembre 2016, per protestare contro le difficoltà affrontate dalle persone a seguito della demonetizzazione. Il primo gennaio 2019, il governo guidato da Pinarayi Vijayan ha organizzato un muro delle donne per sostenere i valori del rinascimento e dell’uguaglianza di genere nella società, con l’obiettivo di accogliere la decisione della Corte Suprema di aprire il tempio di Sabarimala alle donne di tutte le età.