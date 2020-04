E’ URGENTE DECOLONIZZARE IL SAHARA OCCIDENTALE.

Sharing is caring!

Articolo di Luis Portillo Pasqual del Riquelme

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha chiesto l’ eradicazione del colonialismo “una volta per tutte”. Nel suo discorso in occasione dell’apertura della sessione 2020 del Comitato speciale delle Nazioni Unite per la decolonizzazione, il 21 febbraio, Guterres ha ricordato che sono ancora in attesa di decolonizzazione 17 Territori NoN Autonomi (TNA), vale a dire “territori i cui popoli non hanno ancora raggiunto la pienezza di un proprio governo, come definito nel capitolo XI della Carta delle Nazioni Unite (Dichiarazione relativa ai territori non autonomi).

Nel quadro del nuovo ordine mondiale stabilito dopo la seconda guerra mondiale, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha incluso nella sua risoluzione 66 (I), del 14 dicembre 1946, un elenco di 74 territori ai quali si applicava il capitolo XI della Carta; nel 1960 approvò la “Dichiarazione sulla concessione dell’ indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali” (risoluzione 1514 (XV)); e nel 1961, istituì un comitato speciale di 17 membri – esteso a 24 nel 1962 – per esaminare l’ applicazione della suddetta Dichiarazione sulla decolonizzazione e formulare raccomandazioni al riguardo. Il nome completo di questo organo è “Comitato speciale per esaminare la situazione relativa all’applicazione della Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi e ai popoli colonizzati” (comunemente noto come Comitato dei 24, C-24 o Comitato speciale per la decolonizzazione). Nel 1963, il suddetto Comitato ha aggiunto il Sahara occidentale all’elenco TNA (A / 5446 / Rev.1, allegato I). A seguito del processo di decolonizzazione, la maggior parte di quei territori, già convertiti in paesi indipendenti o modificati il ​​loro status, venivano rimossi dall’elenco. Ad oggi, il Comitato speciale continua a mantenere nel programma di decolonizzazione i 17 TNA sopra menzionati .

Il Comitato si riunisce ogni anno per riesaminare e aggiornare l’ elenco dei Territori Non Autonomi oggetto della summenzionata risoluzione 1514 (XV); ascolta le dichiarazioni dei rappresentanti nominati ed eletti del TNA, nonché i firmatari; invia missioni di visita in quei territori; organizza seminari sulla situazione politica, sociale, economica ed educativa al loro interno; formula raccomandazioni in merito alla diffusione di informazioni per mobilitare l’ opinione pubblica a sostegno del processo di decolonizzazione e celebra la Settimana internazionale di solidarietà con i popoli dei Territori Non Autonomi (risoluzione 54/91 del 24 gennaio 2000).

Il Sahara Occidentale è l’unico dei TNA ancora esistente incluso nell’elenco menzionato nel 1963 (gli altri 16 erano nel 1946); È anche il primo nella lista, l’ unico in attesa di decolonizzazione in Africa, ed è anche, di gran lunga il più grande e popoloso di tutti.

Dopo la firma degli Accordi di Madrid (14 novembre 1975) e il definitivo abbandono del Territorio, il Rappresentante permanente della Spagna presso le Nazioni Unite comunicò al Segretario Generale, il 26 febbraio 1976, che con quella data il governo spagnolo ha definitivamente posto fine alla sua presenza nel Territorio del Sahara e ha ritenuto necessario registrare che la Spagna si è ritenuta d’ora in poi distaccata da tutte le responsabilità internazionali in relazione all’amministrazione di detto Territorio, cessando la sua partecipazione all’amministrazione temporanea che era aveva stabilito per esso (A / 31 / 56-5 / 11997) sulla base degli accordi di cui sopra. In questo modo, la Spagna si è dissociata unilateralmente dai suoi obblighi con la comunità internazionale e con il popolo sahrawi, teoricamente sotto la loro protezione (Joaquín Portillo Pasqual del Riquelme, “I sahrawi e il Sahara occidentale. Dalle origini al 2018”, Círculo Rojo, dicembre 2019 ).

Data la loro natura, contenuto e scopi, gli Accordi Tripartiti di Madrid “costituivano una flagrante violazione di un principio cardinale della Carta delle Nazioni Unite: il diritto all’autodeterminazione dei popoli. L’allora OUA (attualmente l’Unione Africana, UA), ammettendo la Repubblica Democratica Araba Sahrawi (SADR) come stato membro nel 1984, ha negato il valore giuridico e politico di quegli Accordi (Ahmed Boukhari, “Le dimensioni internazionali del conflitto del Sahara occidentale e le sue ripercussioni per un’alternativa marocchina , Real Instituto Elcano, DT 19/04/2004).

Nel 1975, la Corte internazionale di giustizia dell’Aia aveva già stabilito che né il Marocco né la Mauritania detenevano alcun titolo sovrano sul territorio del Sahara occidentale (parere consultivo del 16 ottobre 1975). E l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ribadito che la questione del Sahara occidentale è un problema di decolonizzazione che deve essere risolto sulla base dell’esercizio, da parte del popolo del Sahara occidentale, del loro inalienabile diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza (Carlos Ruiz Miguel et al., “Sahara occidentale. Documenti legali. 15 dichiarazioni di base sul conflitto”, Andavira, 2a edizione, 2019). La risoluzione 3437 (1979) dell’Assemblea Generale esorta il Marocco a “porre fine alla sua occupazione militare nel Sahara occidentale e a negoziare con il Fronte Polisario, in quanto rappresentante legittimo del popolo saharawi, i termini di un cessate il fuoco e le modalità di un referendum di autodeterminazione . Nel suo rapporto dell’ottobre 2004, l’ allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, sottolinea che “l’opzione di indipendenza era già stata accettata dal Marocco nel piano di insediamento”. E in un parere specifico sul Sahara occidentale, trasmesso dal Sottosegretario Generale per gli affari legali e dal consigliere legale delle Nazioni Unite, Hans Corell, al presidente del Consiglio di sicurezza, nel 2002, lo ha chiarito molto chiaramente: “Gli accordi di Madrid non hanno trasferito la sovranità del Sahara occidentale né hanno concesso a nessuno dei firmatari lo status di potere amministrativo, uno status che la Spagna non può trasferire unilateralmente”. (Risoluzione S / 2002/161 del Dipartimento legale delle Nazioni Unite).

Nell’ottobre 2012, il rapporto del Dipartimento di Stato americano al Congresso ha sottolineato che “il Marocco rivendica la sovranità sul Sahara occidentale, una posizione che non è accettata dalla comunità internazionale”. E ha fatto ancora di più affermando che il Marocco non è considerato dalle Nazioni Unite il potere amministrativo del territorio “. (In realtà, la Spagna lo è, anche se i suoi sovrani intendono continuare a eludere quella verità). (Bujari Ahmed, “Sahara occidentale: due proposte di soluzione”, El País, 26/10/2012).

Per non annoiare il lettore, basta menzionare anche due sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), del 2016 e del 2018, che dichiarano chiaramente che il Marocco e il Sahara occidentale sono “due territori separati e distinti”.

All’apertura della sessione del 2020 di cui sopra, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha ribadito il suo impegno nei confronti del Comitato per la decolonizzazione, ricordando che egli stesso era nato in Portogallo sotto un regime dittatoriale che denigrò pubblicamente quel Comitato e opprimeva il I portoghesi e le loro colonie, “quindi per me è qualcosa di molto emozionante”, ha ammesso. Guterres e ha sottolineato che la Rivoluzione dei garofani ha posto fine alla dittatura nel 1974, ma che ciò è stato possibile solo grazie alla lotta condotta dai movimenti di liberazione nelle colonie -Angola, Guinea, Mozambico, Timor, che ha portato i militari portoghesi a capire che la guerra coloniale era una guerra insignificante che doveva essere fermata e che lo fu grazie alla Rivoluzione dei garofani, “che portò alla democrazia nel mio paese e all’ indipendenza delle ex colonie portoghesi”, ha evidenziato.

A seguito dell’ intervento del Segretario Generale, la rappresentante permanente di Granada presso le Nazioni Unite, Keisha Aniya McGuire, che è stata rieletta presidente per l’attuale sessione del Comitato, ha concordato con Guterres che l’agenda di decolonizzazione non si ferma, ma deve andare avanti e che “è nostra missione e responsabilità realizzare progressi significativi nel modo più efficiente possibile e con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti”. Infatti, il prossimo settembre, un altro TNA, Nuova Caledonia, terrà il suo secondo referendum sull’indipendenza, dopo un primo tenutosi nel 2018. È chiaro che la decolonizzazione rappresenta uno dei capitoli più rilevanti dei quasi 75 anni di vita delle Nazioni Unite, il suddetto Comitato per la decolonizzazione ha svolto un ruolo fondamentale. Passare dai 74 ai 17 TNA è un risultato di cui “possiamo essere tutti orgogliosi”, ha detto Guterres; “Tuttavia”, ha aggiunto, “non dobbiamo dimenticare che i popoli di quei 17 territori continuano ad aspettare che la promessa di autonomia sia mantenuta”, ricordando che questo 2020 segna l’ultimo anno del terzo decennio internazionale per l’ eradicazione del colonialismo, un pietra miliare rilevante che dovrebbe servire a porre fine a queste situazioni coloniali. Il Segretario Generale concluse il suo intervento davanti ai membri del Comitato assicurando loro: “Rimarrò al vostro fianco mentre darete un altro impulso all’ eradicazione del colonialismo una volta per tutte”.

