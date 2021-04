The Washington Post: contro ogni previsione, Cuba potrebbe diventare un potenza dei vaccini contro il coronavirus

Il leader cubano Fidel Castro ha promesso di costruire un gigante della biotecnologia nei Caraibi e ha proposto l’idea all’inizio degli anni ’80 con sei ricercatori in un piccolo laboratorio de L’Avana.

Quarant’anni dopo, la nazione insulare comunista potrebbe essere all’apice di un progresso singolare: diventare il paese più piccolo al mondo a sviluppare non solo uno, ma più vaccini contro il coronavirus.

Cinque candidati vaccinali sono in fase di sviluppo, due in fase avanzata di sperimentazione con l’obiettivo di una più ampia implementazione entro maggio. In caso di successo, i vaccini sarebbero una prodezza medica contro ogni previsione, così come un golpe di stato nelle pubbliche relazioni, per un paese bloccato di 11 milioni che è stato aggiunto alla lista statunitense degli sponsor statali del terrorismo negli ultimi giorni dell’amministrazione Trump.

I funzionari cubani affermano che stanno sviluppando vaccini economici e facili da conservare. Possono durare per settimane a temperatura ambiente e in una conservazione a lungo termine fino a 46,4 gradi, rendendoli potenzialmente un’opzione fattibile per i paesi tropicali a basso reddito che sono stati messi da parte dalle nazioni più grandi e più ricche nella lotta internazionale per i vaccini contro il coronavirus.

Potrebbero anche trasformare Cuba nel farmacista delle nazioni raggruppate da Washington ne “l’Asse del male” e nella “Troika della tirannia”. Iran e Venezuela hanno firmato accordi sui vaccini con L’Avana. L’Iran ha accettato di ospitare una sperimentazione di fase 3 di uno dei candidati più promettenti di Cuba, Soberana 02, come parte di un accordo di trasferimento tecnologico che potrebbe vedere milioni di dosi prodotte in Iran.

“Abbiamo grande fiducia nella scienza medica e nella biotecnologia cubane”, ha detto questa settimana al Washington Post il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza. “Non sarà fondamentale solo per Venezuela, ma per l’America. Sarà la vera soluzione per la nostra gente ”.

[…]

Se si raggiunge l’ambizioso obiettivo di vaccinare tutta la popolazione cubana alla fine del mese di agosto potrebbe collocare Cuba, un paese in cui il ricercatore scientifico medio guadagna circa $ 250 al mese, tra le prime nazioni al mondo a ottenere l’immunità collettiva, mettendola in grado di attirare turisti per i vaccini ed esportare eccedenze di quello che dicono i funzionari potrebbe raggiungere i 100 milioni di dosi entro la fine dell’anno.

“Il contributo principale sarà quello di immunizzare l’intera popolazione cubana e controllare la trasmissione del virus”, ha detto la scorsa settimana Eduardo Martínez Díaz, presidente di BioCubaFarma, il conglomerato statale che sovrintende allo sviluppo del vaccino a Cuba. “Il paese potrà tornare alla normalità e sarà sicuro per chi vorrà e deciderà di visitare l’isola”.

Per Cuba, accadrebbe in un momento critico. Dopo i tassi di infezione relativamente bassi lo scorso anno, il numero di positivi al coronavirus dell’isola è salito alle stelle nelle ultime settimane, rendendolo uno dei tanti nuovi punti caldi in America Latina.

Gli investimenti […] nell’istruzione e nella sanità hanno gettato i semi di quello che oggi è un gruppo biotecnologico insolitamente sofisticato per un piccolo paese in via di sviluppo, con almeno 31 società di ricerca e 62 fabbriche con più di 20.000 lavoratori.

“A Cuba ci sono alcuni laboratori davvero interessanti, anche per gli standard occidentali”, ha detto l’ex ricercatore di laboratorio cubano Amilcar Pérez Riverol, ora borsista presso l’Università statale di San Paolo in Brasile. “Il problema sono sempre altre cose. Come le connessioni Internet. Problemi relativi a componenti e apparecchiature “.

I candidati vaccinali contro il coronavirus più avanzati di Cuba, Soberana 02 e Abdala, richiedono da due a tre dosi. “I livelli di immunità che entrambi i vaccini stanno generando sono alti”, ha detto Martinez. Ha detto che gli scienziati cubani stavano preparando i dati clinici sui loro vaccini per la pubblicazione internazionale.

Jarbas Barbosa, vicedirettore dell’Organizzazione Panamericana della Sanità, ha suggerito questa settimana che potrebbero essere necessari fino a sei mesi prima che l’Organizzazione Mondiale della Sanità approvi i candidati vaccinali cubani, dopo che hanno dimostrato la loro efficacia.

“Accogliamo con favore tutti gli sviluppi dei vaccini, ma tutti i vaccini nel mondo … devono soddisfare gli stessi criteri per garantire qualità, sicurezza ed efficacia”, ha detto ai giornalisti.

Se i vaccini di Cuba avranno successo, i suoi ricercatori supereranno ancora più ostacoli rispetto ai loro coetanei nei laboratori occidentali, inclusa la carenza di attrezzature, pezzi di ricambio e altre forniture, in parte a causa delle sanzioni statunitensi. Franco Cavalli, presidente di MediCuba Europe, un gruppo di organizzazioni senza scopo di lucro che aiutano la ricerca biotecnologica di Cuba, ha affermato che il gruppo ha fornito a L’Avana lo scorso anno un’apparecchiatura di $ 500.000 necessaria per valutare l’efficacia del vaccino contro il coronavirus.

“Ci sono momenti in cui anche noi abbiamo problemi ad acquistare qualcosa non appena diciamo ai fornitori che è per Cuba”, ha detto Cavalli. “Anche in Europa, dopo Trump, tutto ciò che abbiamo cercato di fare per Cuba è diventato più difficile”.

Un vaccino di successo potrebbe diventare una nuova fonte di reddito vitale per Cuba, che ha sofferto di una brutale crisi economica che ha portato i cittadini ad aspettare ore in fila per acquistare cibo, sapone e dentifricio. L’economia è peggiorata sotto le sanzioni dell’era Trump che hanno inasprito il lungo bloqueo economico degli Stati Uniti contro Cuba frenando le rimesse, riducendo i voli statunitensi, ponendo fine ai viaggi dei passeggeri delle crociere e complicando ulteriormente l’accesso di Cuba al sistema finanziario globale. Il presidente Biden ha chiesto una nuova distensione, ma non ha ancora fatto tali mosse.

Un vaccino contro il coronavirus potrebbe anche rivelarsi un’iniezione letterale nel braccio per altre nazioni sotto le sanzioni statunitensi, in particolare Venezuela e Iran. Il leader supremo dell’Iran ha annunciato a gennaio di aver vietato l’importazione di vaccini contro il coronavirus prodotti negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, definendoli “completamente inaffidabili”.

Giorni dopo, Cuba e Iran hanno annunciato congiuntamente che il principale vaccino candidato per L’Avana sarebbe stato testato su 55.000 volontari iraniani come parte di un più ampio accordo per aumentare l’immunizzazione in entrambi i paesi.

Cuba ha suggerito che fornirà i suoi vaccini gratuitamente o a un modico prezzo alle nazioni più povere. Ma potrebbe anche venderli più cari agli altri, ricavando soldi in un modo simile ai profitti che guadagna dalle brigate mediche.

Avere una popolazione quasi completamente vaccinata e offrire dosi ai visitatori stranieri potrebbe anche aiutare Cuba a compensare un drastico calo delle entrate del turismo durante la pandemia. Un trionfo per i vaccini potrebbe anche aumentare l’influenza diplomatica de L’Avana, generando buona volontà con le nazioni che ricevono i suoi vaccini.

I nomi dei suoi vaccini più avanzati, Soberana 02 che suggerisce la sovranità cubana, Abdala tratto da una poesia dell’eroe dell’indipendenza cubana José Martí, sembrano avere l’intenzione di commuovere i cuori e le menti non solo cubani.

di Anthony Faiola e Ana Vanessa Herrero

riassunto dal The Washington Post /Traduzione Ida Garberi

foto: Ramon Espinosa/AP

http://it.cubadebate.cu/notizie/2021/03/30/washington-post-contro-ogni-previsione-cuba-potrebbe-diventare-un-potenza-dei-vaccini-contro-il-coronavirus/