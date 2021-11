IL TARDO BERLUSCONIANO CINGOLANI

Vi ricordate Berlusconi che sosteneva che la scuola italiana di esse fondarsi sulle tre “I”, impresa, informatica, inglese? Con questa sciocchezza padronale lui, Renzi ed i loro ministri dell’istruzione hanno devastato la scuola pubblica.

Ora un tardo seguace dei due, il ministro Cingolani, ripropone lo stesso elogio dell‘ignoranza. Il ministro della cosiddetta transizione ecologica, a cui per primo Greta Thumberg ha dedicato il suo “bla bla bla”, ha sostenuto l’inutilità di studiare la storia perché ciò che conta è la tecnica che serve per fare i manager. La sua battuta contro lo studio delle guerre puniche esprime la peggiore ottusità padronale.

Perché in realtà i top manager spesso hanno una formazione di base classica e storica; e nelle scuole di alta formazione si studiano filosofia, psicologia, storia antica. Perché un pensiero critico è fondamentale sempre e la vera classe dirigente lo sa benissimo.

Ma Cingolani segue le richieste di mercato degli industriali, che vorrebbero sempre avere a disposizione tecnici usa e getta. A lui non importa che le giovani generazioni acquisiscano una cultura che dia loro forza e potere in tutto il mondo del lavoro. Lui vuole l’esatto contrario : forza lavoro di pronto sfruttamento. Vuole una scuola sempre più di classe dove i figli degli operai imparino subito ciò che serve alla produzione, mentre quelli dei ricchi si formano anche su Tucidide e sulle guerre puniche.

La cosa paradossale è che questo Cingolani come ministro della transizione ecologica dovrebbe essere quello che più pensa al futuro, mentre invece continua a propagandare il peggiore presente. Anzi a voler l tornare al passato, dalla scuola al nucleare. E le parole futuribili di Grillo, che ancora esalta questo pessimo ministro berlusconiano, sono tutta fuffa.

Studiate la storia se non volete diventare come Cingolani.

Giorgio Cremaschi PaP